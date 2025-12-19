عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: عمر ابن الخطاب، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

عبد الرحمن واحد خريج الأزهر الذي صار رئيسا لإندونيسيا



في يوم الخميس، الموافق 31 ديسمبر من عام 2009، شيعت إندونيسيا رئيسها السابق عبد الرحمن واحد، الذى حكم البلاد بين عامى 1999 و2001.

ونكست الأعلام فى البلاد حدادا على الرئيس المحبوب الذى توفي فى مستشفى فى جاكرتا عن 69 عاما، إثر مضاعفات من جراء إصابته بمرض السكرى وجلطة دماغية.

واحد هو رابع رئيس لإندونيسيا، وكان خصما عنيدا الجنرال سوهارتو الدكتاتور الذى حكم البلاد بقبضة من حديد طوال 32 سنة.

وفى عام 1999 انتخب البرلمان "واحد" رئيسا للبلاد بعد أن أرغم سوهارتو على الاستقالة فى 1998.



مولده ونشأته

كان مولد عبد الرحمن الداخل، وهذا اسمه الأصلي، في 4 شعبان 1360 هـ، 7 سبتمبر 1941، في جزيرة جومبانغ بجاوة الشرقية، والده عبد الواحد حسيم وأمه سيتي شعلة، لأسرة عرفت بالتدين والمحافظة على التقاليد الإسلامية.

أطلق والده عليه اسم "عبد الرحمن الداخل" الخليفة الأموي الذي جاء بالإسلام إلى إسبانيا، ولُقّب بـ«الفاتح».

ووفق نظام التسمية العربية التقليدي كان يُطلق عليه «عبد الرحمن بن واحد».

أسرته جاوية العرق من أصول مختلطة صينية وعربية مع بعض الدم الأصلي.

تنتمي سلالة والده إلى مبشر إسلامي معروف من الصين، هو الشيخ عبد القادر تان كيم هان الذي كان تلميذًا لسنان نجامبيل دينتا (رادين رحمت بونغ سوي هوو)، أحد الأولياء التسعة المقدسين الذين أصبحوا من أوائل الملوك الإسلاميين في جاوة، والذين نشلاوا الإسلام في جاوة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

واحد كان أكبر إخوته الخمسة، وولد في عائلة مرموقة جدًا في مجتمع جاوة الشرقية المسلم.

جده لأبيه، هو هاشم أسيئاري، مؤسس نهضة العلماء (NU) وجده لأمه، بسري سيانسوري أول معلم مسلم يقدم دروسًا للنساء.

والد واحد، كان منخرطا في الحركة القومية وأول وزير للشؤون الدينية في إندونيسيا.

في عام 1943، انتقل واحد من جومبانغ إلى جاكرتا حيث كان والده يعمل مع المجلس الاستشاري للمسلمين الإندونيسيين (ماسيومي)، وهي منظمة أنشأها الجيش الإمبراطوري الياباني الذي احتل إندونيسيا في ذلك الوقت.

وعقب إعلان استقلال إندونيسيا في 17 أغسطس 1945، عاد واحد إلى جومبانغ، وبقي هناك خلال الكفاح من أجل الاستقلال عن هولندا خلال الثورة الوطنية الإندونيسية.

وبعد انتهاء الحرب عام 1949، انتقل واحد إلى جاكرتا حيث عمل والده وزيرًا للشؤون الدينية. تلقى تعليمه في جاكرتا، وذهب إلى مدرسة كريس الابتدائية قبل الانتقال إلى مدرسة ماترامان بيرواري الابتدائية. شجعه والده على قراءة الكتب والمجلات والصحف غير الإسلامية لتوسيع آفاقه.

استمر في جاكرتا مع أسرته حتى بعد عزل والده من منصب وزير الشؤون الدينية في عام 1952. في أبريل 1953، توفي والد واحد في حادث سيارة.

في عام 1954، بدأ واحد في المدرسة الإعدادية. في ذلك العام، فشل في التخرج إلى العام التالي واضطر إلى الإعادة.

ثم قررت والدته إرساله إلى يوجياكارتا لمواصلة تعليمه. في عام 1957، بعد تخرجه من المدرسة الإعدادية، انتقل إلى ماجيلانج لبدء تعليم المسلمين في تيجالريجو بيسانترين (مدرسة إسلامية).

أنجز دراسته في مدرسة تيجالريجو بيسانترين في غضون عامين بدلًا من الأربعة المعتادة.

في عام 1959، عاد واحد إلى جومبانغ إلى بيسانترين تامباكبيرس.

سافر إلى القاهرة للالتحاق بالجامع الأزهر لاستكمال دراسته فيه حتى تخرج عام 1964، ثم سافر إلى العراق حيث نال الشهادة عام 1966.

وسافر إلى كندا ليتم رحلته العلمية هناك، وأتقن الإنجليزية والعربية.

هناك، بينما كان يواصل تعليمه الخاص، تلقى واحد أيضًا وظيفته الأولى كمدرس، ثم كمدير لمدرسة تابعة لبيسانترين. وجد وحيد أيضًا عملًا كصحفي في مجلات مثل هوريزون ومجلة بودايا جايا.

قاد حركة نهضة العلماء، أكبر تيار إسلامي في إندونيسيا.

واحد رئيسا

وفي جمادى الآخرة، سنة 1430 هـ، سبتمبر 1999م، قرر خوض سباق الرئاسة، حيث فاز بأغلبية أصوات البرلمان في 11 رجب 1420 هـ، 20 أكتوبر 1999م.

ليصبح أول رئيس لإندونيسيا ينتخب ديمقراطيا.

أطلق على أول حكومة برئاسة واحد اسم "حكومة الوحدة الوطنية"، وكانت عبارة عن حكومة ائتلافية تتألف من أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية، ضمت أيضًا غير الحزبيين والجيش الوطني الإندونيسي المعروف سابقًا باسم ABRI في مجلس الوزراء.

قام وحيد بإصلاحين إداريين. الأول هو إلغاء وزارة الإعلام، السلاح الرئيسي لنظام سوهارتو في السيطرة على وسائل الإعلام، بينما كان الإصلاح الإداري الثاني هو حل وزارة الرفاه التي كانت فاسدة في ظل النظام السابق.

وفي نوفمبر، خرج واحد في أول رحلة خارجية له، فزار الدول الأعضاء في الآسيان واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وقطر والكويت والأردن.

وبعد ذلك في ديسمبر قام بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية.

عقبات في الطريق

ولكن بعد شهر واحد فقط في حكومة الوحدة الوطنية، أعلن الوزير التنسيقي لرعاية الشعب حمزة هاز استقالته في نوفمبر.

جاءت الاستقالة بسبب مزاعم وحيد بأن بعض أعضاء حكومته تورطوا في الفساد عندما كان في أمريكا، فيما زعم آخرون أن استقالة حمزة كانت بسبب الاستياء من موقف وحيد التصالحي تجاه إسرائيل.

عبد الرحمن واحد، فيتو

أراد واحد إجراء استفتاء في أتشيه، بهدف اتخاذ قرار بشأن أنماط مختلفة من الحكم الذاتي بدلًا من اتخاذ قرار بشأن الاستقلال بشكل مشابه لما حدث في تيمور الشرقية.

فقد أراد أيضًا أن يتبنى موقفًا أكثر ليونة تجاه أتشيه من خلال تقليل عدد الأفراد العسكريين على الأرض.

وفي 30 ديسمبر، زار جايابورا في بابوا، المقاطعة التي كانت تعرف آنذاك باسم إيريان جايا، حيث نجح في إقناع قادة بابوا بأنه كان قوة للتغيير، وشجع أيضًا على استخدام اسم بابوا.

وفي عام 2000، وبالتحديد في يناير، خرج وحيد في رحلة خارجية أخرى إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، ثم زار المملكة العربية السعودية في طريق عودته إلى إندونيسيا.

ثم، في فبراير، خرج وحيد في رحلة أخرى إلى أوروبا لزيارة المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا.

وأثناء طريق عودته إلى أوروبا، زار وحيد الهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وبروناي.

وقد شهد شهر مارس زيارة وحيد لتيمور الشرقية. في أبريل، زار وحيد جنوب إفريقيا في طريقه إلى قمة مجموعة الـ 77 في كوبا قبل أن يعود عبر مكسيكو سيتي وهونج كونج.

ثم في يونيو، زار واحد أمريكا واليابان وفرنسا مرة أخرى مع إيران وباكستان ومصر كإضافات جديدة إلى قائمة الدول التي زارها.

خلال سفره إلى أوروبا في فبراير، بدأ وحيد في المطالبة باستقالة الجنرال ويرانتو، الذي شغل منصب وزير تنسيق السياسة والأمن.

فقد رأى وحيد أن ويرانتو يمثل عقبة أمام الإصلاح المخطط له للجيش بالإضافة إلى كونه عبئًا على حكومته بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية.

وما أن عاد واحد إلى جاكرتا، حتى تحدث ويرانتو معه وبدا ناجحًا في إقناع وحيد بعدم استبداله، إلا أنه غير رأيه وطالب باستقالته.

وفي أبريل 2000، أقال وزير الصناعة والتجارة يوسف كالا ووزير الشركات المملوكة للدولة لاكسامانا سوكاردي؛ فقد كان الاثنان متورطين في الفساد، على الرغم من أنه لم يقدم أدلة تدعم ذلك مطلقًا. أدت هذه الخطوة إلى توتر علاقات واحد مع جولكار وحزب PDI-P.

حاول واحد إصلاح الأحوال السياسية والاقتصادية، لكنه واجه صعوبة في التصدي لتدهور اقتصاد البلاد، وضعف نظامها السياسي، وعدم استقراره، وانهارت رئاسته في نهاية الأمر، بعدما أعلن حالة الطوارئ؛ حيث أقاله البرلمان في سنة 1422 هـ، 2001 م.

ورغم شدة مرضه، حيث كان شبه كفيف وكان يستخدم كرسيا متحركا في السنوات الأخيرة، فقد فكر بالعودة إلى السياسة في انتخابات عام 2009ـ وكان غالبا ما يظهر وهو نائم في المؤتمرات والاجتماعات، وأصيب بأزمتين قلبيتين قبل توليه الحكم، وكان مضطرا للاستعانة بمرافق يأخذ بيده في تحركاته.

يذكر أن الرئيس الإندونيسي الحالي سوسيلو بامبانغ يودويونو أشاد بالإسهامات التي قدمها واحد للديمقراطية الناشئة في إندونيسيا، قائلا: «سواء كنا نعرف ذلك ام لا، فقد كان واحد أبًا للتعددية السياسية والثقافية في اندونيسيا».

وفاته

وما لبث أن توفي عن عمر يناهز الـ99 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. وبالتحديد يوم الأربعاء 14 محرم 1431 هـ، 30 ديسمبر 2009م.

