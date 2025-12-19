افتتاح 5 مساجد بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 10.5 مليون جنيه في بني سويف

18 حجم الخط

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح 5 مساجد تم إحلالها وتجديدها بمراكز: إهناسيا والفشن وبني سويف، بتكلفة إجمالية تتجاوز 10.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير المساجد وإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجد الرحمن بمدينة الفشن ببني سويف

حيث افتتح مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لـ مركز الفشن، مسجد "الرحمن" بمدينة الفشن بعد صيانته وتطويره على مساحة 180 مترًا بتكلفة 561 ألف جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف، وحضر الافتتاح: ضياء الدين إبراهيم، نائب رئيس المركز، والشيخ محمد عيد، مدير أوقاف الفشن، وشعبان حمدان، سكرتير المركز، وحيدر حسين، مدير الرصد الميداني، بالإضافة إلى مفتشي إدارة الأوقاف، وتناولت خطبة الصلاة موضوع "الإسلام ورعاية المال العام".

إفتتاح مسجد بمركز الفشن ببني سويف

إفتتاح مسجد نور الإسلام بعزبة عبد الوارث بالفشن

وفي مركز الفشن أيضًا، جنوب محافظة بني سويف، تم افتتاح مسجد "نور الإسلام" بعزبة عبد الوارث التابعة لمجلس قروي الفنت، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 170 مترًا بتكلفة 1.2 مليون جنيه، بجهود ذاتية، وحضر الافتتاح: أيمن جامع، رئيس قرية الفنت، والشيخ إسلام أشرف، رئيس قسم المساجد بالمديرية، والشيخ أحمد حسن، مفتش المنطقة، ونور نجيب، سكرتير القرية.

إفتتاح مسجد بمركز إهناسيا ببني سويف

افتتاح مسجدي الرحمة وعمر بن الخطاب بإهناسيا

وفي مركز إهناسيا، افتتح أحمد توفيق، رئيس المركز، مسجد "الرحمة" بقرية قلها التابعة لمجلس قروي العواونة بعد إحلاله وتجديده على مساحة 180 مترًا بتكلفة 4 مليون جنيه، بجهود ذاتية، كما تم افتتاح مسجد "عمر بن الخطاب" بقرية طما فيوم على مساحة 250 مترًا وبتكلفة 4 ملايين جنيه، بجهود ذاتية أيضًا، وحضر الافتتاح: جمال جمعة، نائب رئيس المركز، ووائل سعد، رئيس قرية قاي.

إفتتاح مسجد بقرية باها ببني سويف

افتتاح المسجد الكبير بقرية باها ببني سويف

كما افتتح محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، المسجد الكبير بقرية باها بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 760 ألف جنيه ضمن خطة الوزارة، بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، بالإضافة إلى الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب: محمد رجب، يوسف شعبان، أحمد شكري، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

