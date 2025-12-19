الجمعة 19 ديسمبر 2025
أخبار مصر

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد الإنقلاب الشتوي والذى يحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي، أي عند خط عرض 23.5 درجة جنوبا.

8 وصفات طبيعية، لتخفيف آلام المفاصل طوال فصل الشتاء

سيدات البرتقال، حكايات الصبر والكد في بساتين الشتاء (صور)

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.


موعد فصل الشتاء فلكيا

وذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة، لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار، لذلك فإن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علما بأن الأرض تكون أقرب نسبيا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف وبناء عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط بينما يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا.


كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض فى ذلك الوقت أطول ما يمكن.

أشرف تادرس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ذروة فصل الشتاء فلكيا النصف الجنوبي للكرة الأرضية الانقلاب الشتوى الدكتور أشرف تادرس موعد فصل الشتاء

