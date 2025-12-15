مصرع طالب بكلية التمريض إثر تسرب غاز داخل مسكنه ببني سويف

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، مصرع طالب بكلية التمريض في جامعة بني سويف الأهلية، إثر تسرب غاز داخل مسكنه الخاص بمنطقة المساكن المقابلة لكلية الدراسات الإسلامية بمدينة بني سويف.

بلاغ وفاة طالب واصابة اخرين ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ادعاء تسرب غاز داخل أحد المساكن بمنطقة المساكن أمام كلية الدراسات الإسلامية بشرق النيل، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور، جرى التوجيه بسرعة انتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن وفاة الطالب محمد زين حجازي، مقيد بكلية التمريض جامعة بني سويف الأهلية، متأثرًا بإصابته نتيجة استنشاق الغاز، بالإضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين كانوا متواجدين داخل المسكن، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع إسعاف بني سويف، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع ببني سويف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم التعامل معهم طبيًا وفقًا للحالات المصابة، مع التأكد من استقرار حالتهم الصحية.

من جانبه، تقدم الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب الراحل، معربًا عن بالغ حزنه لوفاة الطالب، ومؤكدًا تضامن إدارة الجامعة الكامل مع أسرته في هذا المصاب الأليم، وداعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النيابة العامة تحقق في وفاة طالب ببني سويف

فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على أسبابه وظروفه، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.