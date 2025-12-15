محافظ بني سويف يتدخل لسحب رخصة سائق تاكسي استغل مريضة

18 حجم الخط

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأجهزة المعنية بالاستجابة الفورية لشكوى تم رصدها بشأن قيام أحد سائقي سيارات الأجرة «تاكسي» ببني سويف باستغلال إحدى المواطنات أثناء استقلالها السيارة برفقة والدتها المريضة، في واقعة أثارت استياءً واسعًا لما تضمنته من تصرف غير إنساني ومخالفة صريحة للقواعد المنظمة لعمل سيارات الأجرة.

سائق تاكسي يستغل مريضة ببني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي شكوى تفيد بتعرض مواطنة للاستغلال من قبل سائق تاكسي أثناء توجهها ووالدتها المريضة من موقف عدلي منصور إلى مستشفى الزهراء بـ مدينة بني سويف، حيث تعمد السائق إنزال الراكبتين في نقطة غير متفق عليها عند «موقف محيي الدين»، في محاولة لفرض زيادة غير قانونية على قيمة الأجرة المستحقة، دون مراعاة للظروف الصحية والإنسانية للمريضة.

وعلى الفور، وجه محافظ بني سويف بفحص الشكوى بشكل عاجل، والتنسيق مع إدارة مرور بني سويف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث قامت إدارة المرور بضبط السائق المخالف، وسحب رخصة القيادة الخاصة به، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن ردع مثل هذه الممارسات وعدم تكرارها.

سحب رخصة سائق تاكسي ببني سويف

وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة لا تتهاون مع أي تجاوزات أو سلوكيات سلبية تمس حقوق المواطنين أو كرامتهم، مشددًا على أن التعامل الإنساني واحترام المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى، يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد الشكاوى والتعامل معها بكل حسم وسرعة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة منظومة النقل الداخلي، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة، موجهًا المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات استغلال، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة للشكاوى تأتي في إطار الحرص على حفظ حقوق المواطنين، وتحقيق الانضباط المروري، وتوفير خدمة نقل آمنة ومحترمة تليق بأبناء المحافظة.

