الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي يفتتحان قاعة احتفالات معاهد بياض العرب

محافظ بني سويف ووزير
محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي، فيتو
18 حجم الخط

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع المعاهد العليا بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل ببني سويف.

<span style=
محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي يفتتحان قاعة احتفالات بمجمع المعاهد العليا

محافظ بني سويف يشهد افتتاح قاعة الاحتفالات 

وجاء ذلك ضمن برنامج زيارة الوزير التفقدية للمجمع، وفي حضور: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والمحاسب نادر نسيم رئيس مجلس إدارة المجمع، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم، إلى جانب لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، ورؤساء الجماعات، وأعضاء هيئة التدريس.

وعقب مراسم الافتتاح، قام وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف بجولة تفقدية داخل قاعة الاحتفالات الكبرى، حيث اطلعا على التجهيزات والإمكانات الفنية والهندسية التي تم تزويد القاعة بها، وأشادا بمستوى التنفيذ وجودة الأعمال، خاصة ما يتعلق بالطراز المعماري المتميز، والتصميم الفني والهندسي، وأنظمة الصوت والإضاءة الحديثة، وغرفة الكنترول المركزية، ونظم التكييف والإنارة، بالإضافة إلى منظومة الحماية المدنية والإنذار الآلي والإطفاء، ووسائل الأمان المختلفة، والبوابات الجانبية التي تنظم مداخل ومخارج القاعة، بما يجعلها مؤهلة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والمؤتمرات الكبرى.

<span style=
محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي يفتتحان قاعة احتفالات بمجمع المعاهد العليا

وأكد محافظ بني سويف، أن افتتاح القاعة يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية بالمحافظة، ويعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي ودعم المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب متطلبات العصر.

<span style=
محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي يفتتحان قاعة احتفالات بمجمع المعاهد العليا

فيلم وثائقي عن أقسام وتخصصات مجمع المعاهد 

كما شهد محافظ بني سويف، الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أعضاء هيئة التدريس بمعاهد المجمع، حيث تضمن اللقاء عرض فيلم وثائقي استعرض أقسام وتخصصات معاهد المجمع المختلفة، وما تم تزويدها به من معامل وقاعات دراسية وتجهيزات حديثة، إلى جانب الإمكانات والوسائل والوسائط التعليمية التي تدعم العملية التعليمية وتسهم في رفع كفاءة الخريجين، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة.

مسعف وسائق يعثران على 684 ألف جنيه داخل سيارة في حادث ببني سويف

تكريم المتفوقين وحفظة القرآن يتصدر تقرير جهود منطقة بني سويف الأزهرية

انطلاق المهرجان الكشفي للنشء بمشاركة 12 فرقة ببني سويف

مصرع شاب سقط من قطار بمحطة قرية الميمون في بني سويف

انقطاع المياه عن قرى بمركز إهناسيا ببني سويف

أطباء بني سويف تنعى استشاري نساء، وزميله يروي موقفًا إنسانيًّا قبل وفاته بساعات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات إطلاق حملة تنظيم الأسرة

فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار

محافظ بني سويف يحيل واقعة وفاة طالب مدرسة STEM للنيابة العامة

حلول عاجلة لمطالب أهالي بني سويف بالإنارة والصرف والمياه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف

مواد متعلقة

مسعف وسائق يعثران على 684 ألف جنيه داخل سيارة في حادث ببني سويف

تكريم المتفوقين وحفظة القرآن يتصدر تقرير جهود منطقة بني سويف الأزهرية

انطلاق المهرجان الكشفي للنشء بمشاركة 12 فرقة ببني سويف

مصرع شاب سقط من قطار بمحطة قرية الميمون في بني سويف

انقطاع المياه عن قرى بمركز إهناسيا ببني سويف

أطباء بني سويف تنعى استشاري نساء، وزميله يروي موقفًا إنسانيًّا قبل وفاته بساعات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات إطلاق حملة تنظيم الأسرة

فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه اليوم الإثنين

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار الخردة اليوم الاثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads