محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي يفتتحان قاعة احتفالات معاهد بياض العرب

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع المعاهد العليا بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل ببني سويف.

محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي يفتتحان قاعة احتفالات بمجمع المعاهد العليا

محافظ بني سويف يشهد افتتاح قاعة الاحتفالات

وجاء ذلك ضمن برنامج زيارة الوزير التفقدية للمجمع، وفي حضور: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والمحاسب نادر نسيم رئيس مجلس إدارة المجمع، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم، إلى جانب لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، ورؤساء الجماعات، وأعضاء هيئة التدريس.

وعقب مراسم الافتتاح، قام وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف بجولة تفقدية داخل قاعة الاحتفالات الكبرى، حيث اطلعا على التجهيزات والإمكانات الفنية والهندسية التي تم تزويد القاعة بها، وأشادا بمستوى التنفيذ وجودة الأعمال، خاصة ما يتعلق بالطراز المعماري المتميز، والتصميم الفني والهندسي، وأنظمة الصوت والإضاءة الحديثة، وغرفة الكنترول المركزية، ونظم التكييف والإنارة، بالإضافة إلى منظومة الحماية المدنية والإنذار الآلي والإطفاء، ووسائل الأمان المختلفة، والبوابات الجانبية التي تنظم مداخل ومخارج القاعة، بما يجعلها مؤهلة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والمؤتمرات الكبرى.

وأكد محافظ بني سويف، أن افتتاح القاعة يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية بالمحافظة، ويعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي ودعم المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب متطلبات العصر.

فيلم وثائقي عن أقسام وتخصصات مجمع المعاهد

كما شهد محافظ بني سويف، الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أعضاء هيئة التدريس بمعاهد المجمع، حيث تضمن اللقاء عرض فيلم وثائقي استعرض أقسام وتخصصات معاهد المجمع المختلفة، وما تم تزويدها به من معامل وقاعات دراسية وتجهيزات حديثة، إلى جانب الإمكانات والوسائل والوسائط التعليمية التي تدعم العملية التعليمية وتسهم في رفع كفاءة الخريجين، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة.

