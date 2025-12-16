يعالج مرضاه بـ"سم النحل"، النيابة تحقق في انتحال موظف لصفة طبيب ببني سويف

18 حجم الخط

فتحت النيابة العامة بـ محافظة بني سويف تحقيقًا موسعًا في واقعة ضبط شخص «حاصل على بكالوريوس تجارة» ويعمل موظفًا بمستشفى الصحة النفسية بـ مدينة بني سويف، ينتحل صفة طبيب يدير مركز طبي غير مرخص ويزاول أنشطة طبية، تحت مسميات «الحجامة النبوية والطب العربي والعلاج بسم النحل والتقويم الحركي».

ضبط مركز طبي يُدار بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب

يعالج مرضاه بـ سم النحل والطب العربي

وكانت حملة مشتركة من فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، قد تمكنت من ضبط مركز طبي غير مرخص يقدم أنشطة طبية، تحت مسميات «الحجامة النبوية والطب العربي والعلاج بسم النحل والتقويم الحركي» ويقوم على إدارته «م.س.ب» باحث مالي بمستشفى الصحة النفسية، منتحلًا صفة طبيب مزاولًا لبعض الأنشطة الطبية.

تم التحفظ على جميع الأدوات المستخدمة في هذه الأنشطة، والتي شملت كاسات حجامة وجهاز شفط، وتم تحرير المحضر اللازم ضد المنشأة والشخص منتحل الصفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وفقًا للقوانين المنظمة لقطاع الصحة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للأجهزة الرقابية المختصة بالمحافظة، بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصحية لتشمل جميع مراكز وقرى المحافظة، لضمان جودة وانضباط الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

مركز طبي يُدار بدون ترخيص رسمي

حيث تبين من التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الإشارة إلى الحملة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، برئاسة المحاسب أحمد دهشان رئيس الفرع، وبمشاركة كل من: الدكتور كريم أحمد مساعد مدير إدارة العلاج الحر ومحمود فوزي عضو جهاز حماية المستهلك.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركز طبي يُدار بدون ترخيص رسمي، ضبط شخص ينتحل صفة «طبيب» ويزاول أنشطة طبية دون أي سند قانوني أو علمي، والأنشطة المضبوطة والأدوات المحتجزة تشمل: إجراء عمليات الحجامة وتقديم جلسات بالطب العربي والتقويم الحركي واستخدام سم النحل في العلاج.

والتصدي للممارسات التي تهدد صحة المواطنين

وقال المحاسب أحمد دهشان، رئيس فرع حماية المستهلك ببني سويف: إن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضمن خطة مشتركة لضمان سلامة المواطنين والتصدي لجميع أشكال الممارسات الطبية العشوائية التي تهدد صحتهم.

