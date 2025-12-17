حكاية 3 شباب خرجوا من المنيا ورا حلم السفر ورجعوا في نعوش من عرض البحر

18 حجم الخط

في تلك الليلة التي خرجوا فيها من بيوتهم بصمت، لم تكن أمهاتهم يعلمن أن الوداع كان أخيرًا، ولا أن الطريق الذي قاد أبناءهن إلى “فرصة حياة” سينتهي في عرض البحر.. هكذا استيقظت محافظة المنيا على فاجعة إنسانية ثقيلة، بعد وفاة ثلاثة من شبابها غرقًا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية على متن مركب متجه إلى أوروبا عبر السواحل اليونانية.

ثلاثي جمعهم اليأس أكثر مما جمعهم العمر

وفاة 3 شباب من المنيا في غرق مركب للهجرة الغير شرعية، فيتو

بدأت القصة بحلم بسيط، ثلاثي جمعهم اليأس أكثر مما جمعهم العمر، فقرروا خوض الرحلة المحفوفة بالموت، تاركين خلفهم بيوتًا فقيرة، وقلوبًا معلقة بأمل النجاة، أيام مرت دون اتصال، صمت طويل زرع القلق في صدور الأسر، قبل أن تتحول المخاوف إلى حقيقة قاسية أعلنتها الجهات الرسمية.

السفارة المصرية في اليونان

وفاة 3 شباب من المنيا في غرق مركب للهجرة الغير شرعية، فيتو

وأكدت السفارة المصرية باليونان وقوع حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية بالقرب من جزيرة كريت، ليُسدل الستار على مصير ثلاثة شباب من أبناء شمال المنيا، وتحديدًا مركز مطاي، بعدما انقطعت أخبارهم منذ انطلاق الرحلة السرية.

ضحايا الهجرة غير الشرعية في المنيا

الضحايا هم مايكل حنا فايز شلبي، مواليد 2007، ومينا هاني جاد مواليد نوفمبر 2004، وجرجس جرجس ناجح حنا عبد الله، 22 عامًا، أسماء كانت تنادى داخل بيوت بسيطة، لتتحول اليوم إلى صدى حزين في شوارع قراهم.

تيشيرتا بيج وجاكت أصفر

يروي الأهالي أن مايكل كان آخر ما ارتداه تيشيرتًا بيج وجاكت أصفر وحذاء رياضيا أسود، مع علامة مميزة على يده، وكأن القدر ترك خيطًا أخيرًا للتعرف عليه وسط المجهولين.

مدينة طبرق الليبية

أما مينا، فقد أجرى اتصالًا أخيرًا بأسرته من مدينة طبرق الليبية، طمأنهم فيه بصوت متعب، طالبًا الدعاء، قبل أن ينقطع صوته إلى الأبد.

رحلة هروب من الفقر انتهت في قاع البحر

ومع مرور الأيام، تحول الانتظار إلى وجع، والدعاء إلى بكاء، حتى جاء الخبر اليقين الذي لم يترك مجالًا للأمل، رحلة هروب من الفقر انتهت في قاع البحر، حيث لا حدود ولا أحلام، فقط أجساد غابت قبل أن تصل.

الأراضي المصرية

وتواصل وزارة الخارجية والجهات المعنية إجراءات نقل الجثامين إلى الأراضي المصرية، تمهيدًا لتشييعهم في محافظة المنيا، حيث تنتظرهم جنازات صامتة، ودموع لم تجف، وبيوت ستظل مفتوحة على غياب لا يعوض.

