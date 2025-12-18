الخميس 18 ديسمبر 2025
معهد التغذية يحذر: طبق فول كبير مع رغيفين يشكل خطرا على مرضى السكر

طبق الفول، فيتو
طبق الفول، فيتو
أكدت الدكتورة نيبال عبد الرحمن، استشاري التغذية، بالمعهد القومي للتغذية أن الإفراط في تناول بعض الأطعمة الصحية قد يحول فائدتها إلى ضرر، خاصة لدى مرضى السكري.

 

تناول كميات كبيرة من الفول أو الخبز يؤدي إلى ارتفاع المؤشر السكري

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن تناول كميات كبيرة من الفول أو الخبز يؤدي إلى ارتفاع المؤشر السكري للوجبة، ما ينعكس مباشرة على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

 

وأشارت إلى أن الفول يعد من الأطعمة الصحية والمفيدة، لكنها شددت على ضرورة تقنين الكمية، بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 ملاعق فقط، إلى جانب نصف رغيف خبز كحد أقصى.

وأضافت أن الالتزام بهذه الكميات يضمن الاستفادة الغذائية دون التأثير السلبي في مستوى السكر.

 

تناول طبق فول كبير مع رغيفين من الخبز 

وحذرت استشاري التغذية من أن تناول طبق فول كبير مع رغيفين من الخبز قد يشكل خطرًا على مرضى السكري، لما يسببه من ارتفاع حاد في نسبة السكر بالدم، مؤكدة ان الاعتدال في الكمية هو العامل الحاسم للحفاظ على الصحة.

كان قد حذر معهد التغذية من انتشار ما يعرف بـ«السكر المختبئ» في عدد كبير من الأطعمة المتداولة يوميا، مؤكدا أن الإفراط في تناولها قد يؤثر سلبًا على مرضى السكري ومن لديهم قابلية للإصابة به.

وأوضح المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي  أن بعض المنتجات التي ينظر إليها على أنها صحية قد تحتوي على كميات مرتفعة من السكر دون ملاحظة، من بينها: الزبادي المنكه، والكورن فليكس، وبعض أنواع الشوفان الجاهز، وعيش التوست، والمخبوزات الجاهزة، والكاتشب وصلصة الطماطم المعلبة، والعصائر المعلبة التي تسوق على أنها «طبيعية»، إلى جانب مياه الفيتامينات والمشروبات الرياضية.

كما تشمل القائمة الحليب المنكه، وأغذية الأطفال المنكهة، وأنواعا من الشوربة الجاهزة، والتونة المضاف اليها الصوص، فضلا عن وجبات الأطفال الجاهزة.

معهد التغذية: نقص فيتامين أ يسبب جفاف الجلد ومشكلات خطرة بالعين

معهد التغذية: النوم والغذاء والنشاط مثلث الحماية من الأمراض


وشدد معهد التغذية على أهمية قراءة الملصق الغذائي بعناية، والانتباه لمكونات السكر المضافة بمسمياتها المختلفة، مع تفضيل الاطعمة الطازجة او المحضرة في المنزل، كخطوة اساسية للوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

