حوادث الأربعاء بالمنيا، انقلاب سيارة وإصابة شخص بمطاي وتصادم مروع بسمالوط

شهدت محافظة المنيا، اليوم، سلسلة من الحوادث المتنوعة بين وقائع طرق مأساوية، حيث تنوعت بين إصابة شخص في انقلاب سيارة ربع نقل، وتجديد حبس متهمة بإنهاء حياة طفل بـ مركز مطاي، إلى جانب حادث تصادم مروع أودى بحياة شخصين في سمالوط.

ويرصد التقرير التالي تفاصيل حوادث المنيا اليوم وفق البيانات الرسمية.

إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسط في المنيا

أُصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصندوق بالطريق الأوسط، المار بنطاق مدينة المنيا الجديدة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الشاب "ط. ع"، 24 عامًا، مقيم بـقرية المحرص التابعة إداريًا لمركز ملوي جنوب المحافظة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تجديد حبس متهمة بإنهاء حياة نجل زوجها بمطاي بالمنيا

قررت جهات التحقيق بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة نجل زوجها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إلى مستشفى مطاي جثة هامدة، وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "م. ا" ومقيم بإحدى قرى المركز.

واتهمت أسرة الطفل زوجة والده بالتعدي عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته، وتم القبض على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخصين في تصادم مروع بين ربع نقل وتوك توك بسمالوط بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخر، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ربع نقل وتوك توك بطريق شوشة الصحراوي الغربي بمركز سمالوط غرب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، حيث تبين أن التوك توك تحول إلى كتلة من الصفيح جراء شدة الاصطدام.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من عمر حنفي توني (36 عامًا) ورمضان علي سليم (85 عامًا)، وكانا يعملان في مجال إخراج الثعابين من المنازل والأراضي الزراعية. وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نزيف بالمخ نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

