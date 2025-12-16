الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
محافظات

خرجا معا ولم يعودا، الطريق الزراعي يبتلع أبا ونجله بالمنيا النيابة تصرح الدفن

مصرع أب وابنه في
مصرع أب وابنه في حادث تصادم مأساوي بديرمواس، فيتو
أمرت نيابة جنوب المنيا، بدفن جثمان أب ونجلة توفيت في حادث مأساوي، حيث تحولت رحلة عادية على الطريق الزراعي إلى نهاية مأساوية، بعدما لقي أب وابنه مصرعهما في حادث تصادم مروع بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، داخل نطاق مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في واقعة هزت مشاعر الأهالي وخلفت حزن عميق.

 

الرحلة الأخيرة، مصرع أب وابنه في حادث تصادم مأساوي بديرمواس جنوب المنيا

في لحظات خاطفة، اصطدمت سيارة ربع نقل بالدراجة النارية التي كان يستقلها الأب ونجله، لتتوقف الرحلة قبل أن تصل إلى وجهتها، ويسقط الاثنان أرضا متأثرين بإصاباتهما البالغة، وسط محاولات من المارة لإنقاذهما قبل وصول سيارات الإسعاف.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة مركز ديرمواس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديرمواس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

النيابة العامة 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات حادث تصادم المنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

