نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم

تستعد أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور لتسلم جثمانها اليوم، عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة المختصة.

 

تشييع الجنازة ودفن الجثمان بمقابر العائلة

وأكدت الأسرة أنه سيتم تشييع جنازة الفنانة الراحلة ودفن جثمانها بمقابر العائلة فور تسلمه من المشرحة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

 

بيان حاسم من أسرة نيفين مندور

وكانت رابطة عائلة مندور، أصدرت بيانًا رسميًّا حذَّرت فيه من نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة أو روايات كاذبة تتعلق بملابسات وفاة الفنانة الراحلة نيفين صلاح مندور.


وشدد البيان على أن المجلس لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج الأكاذيب أو يسعى للتشهير بالعائلة أو استغلال الواقعة لتحقيق مشاهدات أو تفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

التقرير الطبي المبدئي: لا شبهة جنائية

وأوضح مجلس العائلة أن التقرير الطبي المبدئي أشار إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مع تأكيد انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية في الواقعة.


واعتبر البيان أن نشر أي معلومات غير صحيحة يُعد تعرضًا للمساءلة القانونية، مؤكدًا أنه سيتم تقديم البلاغات اللازمة للنيابة العامة والمحاكم المختصة ضد المخالفين.


واختتم مجلس عائلة مندور بيانه بمناشدة الجميع الاكتفاء بالدعاء للراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل هذا الحادث الأليم في ميزان حسناتها.


وجاء البيان موقعًا باسم مجلس عائلة مندور، ونائب عميد رابطة عائلة مندور، عصام الجوهري مندور.

