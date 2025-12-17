الأربعاء 17 ديسمبر 2025
كأس كاراباو، نيوكاسل يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول

تعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع نظيره فولهام بهدف لكل فريق في الشوط الأول، من المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

وتقدم نيوكاسل في الدقيقة العاشرة عن طريق ويسا يوان، ثم تعادل فولهام في الدقيقة 16 عن طريق لوكيتش.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد فولهام

تشكيل فولهام ضد نيوكاسل يونايتد

تشيلسي يفوز علي كارديف سيتي 

وتأهل فريق تشيلسي لنصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز علي نظيره كارديف سيتي، بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهم مساء امس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة ذاتها.

وسجل أهداف فريق تشيلسي كل من: أليخاندرو جارناتشو(هدفين) في الدقيقة 57 و3+90،  وبيدرو نيتو في الدقيقة 82.

وجاء هدف فريق كارديف سيتي الوحيد عن طريق دايفيد تورنبول في الدقيقة 75. 

