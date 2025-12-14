فرحة لم تكتمل، وفاة 4 عرايس في المنيا بطرق مختلفة خلال شهور قليلة

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا خلال أشهر قليلة سلسلة وقائع مأساوية تمثلت في وفاة 4 عرايس، عقب أيام أو أسابيع من زواجهن، في حوادث متفرقة اختلفت أسبابها بين تسرب غاز وحوادث طرق وأزمات نفسية وأمراض مفاجئة، لتتحول أفراح الزواج إلى مآتم، وتخيم حالة من الحزن على عدد من القرى والمراكز.

عروس ريدة بالمنيا، اختناق بالغاز داخل شقة الزوجية

ففي قرية ريدة التابعة لمركز المنيا، توفيت عروس شابة بعد أسابيع قليلة من الزواج، نتيجة اختناق حاد بسبب تسرب غاز من سخان المياه داخل دورة المياه.

وأكدت التحريات الأمنية والتقرير الطبي أن سبب الوفاة هو أسفكسيا الاختناق، مع استبعاد أي شبهة جنائية.

ملوي.. حادث سير ينهي فرحة عروس قبل اكتمالها في المنيا

وفي مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، لقيت عروس أخرى مصرعها في حادث سير مروع أثناء تنقلها قبل أيام من انتقالها إلى منزل الزوجية، حيث توفيت في الحال، لتتحول تجهيزات الزفاف إلى مراسم عزاء.

وفاة عروس في المنيا بعد الزواج في ظروف نفسية صعبة

كما شهدت إحدى قرى المنيا واقعة وفاة عروس عقب فترة قصيرة من زواجها، في ظل تعرضها لضغوط نفسية وخلافات أسرية، وأكدت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

مرض مفاجئ يودي بحياة عروس شابة

وفي واقعة رابعة، توفيت عروس بعد إصابتها بحالة مرضية مفاجئة عقب أسابيع من زفافها، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.