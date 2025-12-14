الأحد 14 ديسمبر 2025
فرحة لم تكتمل، وفاة 4 عرايس في المنيا بطرق مختلفة خلال شهور قليلة

التحقيق في الواقعة
شهدت محافظة المنيا خلال أشهر قليلة سلسلة وقائع مأساوية تمثلت في وفاة 4 عرايس، عقب أيام أو أسابيع من زواجهن، في حوادث متفرقة اختلفت أسبابها بين تسرب غاز وحوادث طرق وأزمات نفسية وأمراض مفاجئة، لتتحول أفراح الزواج إلى مآتم، وتخيم حالة من الحزن على عدد من القرى والمراكز.

تفاصيل واقعة مصرع عروس اختناقًا بالغاز في المنيا

غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب

عروس ريدة بالمنيا، اختناق بالغاز داخل شقة الزوجية

ففي قرية ريدة التابعة لمركز المنيا، توفيت عروس شابة بعد أسابيع قليلة من الزواج، نتيجة اختناق حاد بسبب تسرب غاز من سخان المياه داخل دورة المياه.

وأكدت التحريات الأمنية والتقرير الطبي أن سبب الوفاة هو أسفكسيا الاختناق، مع استبعاد أي شبهة جنائية.

خروج جثامين قضاة المنيا الأربعة من مستشفى ملوي وسط إجراءات أمنية مشددة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

ملوي.. حادث سير ينهي فرحة عروس قبل اكتمالها في المنيا 

وفي مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، لقيت عروس أخرى مصرعها في حادث سير مروع أثناء تنقلها قبل أيام من انتقالها إلى منزل الزوجية، حيث توفيت في الحال، لتتحول تجهيزات الزفاف إلى مراسم عزاء.

وفاة عروس في المنيا بعد الزواج في ظروف نفسية صعبة

كما شهدت إحدى قرى المنيا واقعة وفاة عروس عقب فترة قصيرة من زواجها، في ظل تعرضها لضغوط نفسية وخلافات أسرية، وأكدت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

18 سنة وخاتمة موجعة، كيف انتهت حكاية عروس المنيا بعد أشهر من الزواج؟

تفاصيل جولة وزير التعليم ومحافظ المنيا في عروس الصعيد.. عبد اللطيف يتفقد 3 مدارس.. ويؤكد: البرمجة والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لإعداد جيل قادر على الإبداع

مرض مفاجئ يودي بحياة عروس شابة

وفي واقعة رابعة، توفيت عروس بعد إصابتها بحالة مرضية مفاجئة عقب أسابيع من زفافها، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.

