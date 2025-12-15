وفاة شخص وابنه في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالمنيا

18 حجم الخط

لقي شخص وابنه مصرعهما، اليوم، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية «موتوسيكل»، على الطريق الزراعي في نطاق مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن وفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما البالغة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية على الطريق الزراعي بدائرة مركز ديرمواس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن بالمنيا وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مصرع كل من الأب «ع. ش» وابنه «ا. ع»، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديرمواس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

