تعرف على حالة الطقس اليوم في المنيا ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم
تشهد حالة الطقس اليوم في المنيا استقرارًا نسبيًّا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على جميع مراكز محافظة المنيا ، بينما تميل الأجواء للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على المناطق الزراعية والصحراوية.

 

وتنشط الرياح بشكل خفيف إلى معتدل على فترات متقطعة، دون تأثير في الحركة المرورية في المنيا أو الأنشطة اليومية، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار، ما يسهم في استقرار الأوضاع العامة داخل المحافظة.

درجات الحرارة في المنيا

وتناشد الجهات المعنية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح بسبب انخفاض درجات الحرارة في المنيا ، مع الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة والزراعية.

