الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، شبورة كثيفة وطقس خريفي معتدل بالقاهرة والشمال

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتبدأ في الثالثة فجرًا وتنتهي في الساعة التاسعة صباحًا.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

السيول تعود مجددا لسيناء... تحذيرات من الأمطار الغزيرة على السواحل الشرقية.. ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بالبحرين واضطراب الملاحة بخليجى السويس والعقبة.. ورياح تزيد من برودة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 10

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس حالة الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

السيول تعود مجددا لسيناء... تحذيرات من الأمطار الغزيرة على السواحل الشرقية.. ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بالبحرين واضطراب الملاحة بخليجى السويس والعقبة.. ورياح تزيد من برودة الطقس

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

سرعة الرياح تصل إلى 60 كم في الساعة، اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس والعقبة اليوم

شبورة كثيفة وانخفاض ملحوظ في الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد على الطرق السريعة والزراعية فجرا

ارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية على هذه السواحل

الأكثر قراءة

كأس كاراباو، نيوكاسل يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم الخميس، شبورة كثيفة وطقس خريفي معتدل بالقاهرة والشمال

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

منتخب مصر يصل إلى فندق الإقامة بأغادير استعدادا لمواجهة زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads