حوادث

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

حريق مطعم
حريق مطعم
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير في أحد العقارات بـمنطقة جسر السويس ، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مطعم شهير بجسر السويس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بأحد العقارات بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مطعم شهير في عقار مكون من 12 طابقا بشارع الإنتاج بـمنطقة جسر السويس.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر، نشب حريق بسيارتين ميكروباص وملاكي داخل جراج بدائرة قسم الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتواصل قوات المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق داخل الجراج عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد، لكشف ملابسات الحريق.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي حدث في بطارية السيارة الميكروباص، امتد إلى السيارة الثانية الملاكي، وسرعة التمكن من السيطرة على الحريق منع امتدادها للسيارات الأخرى الموجودة داخل الجراج.

وكان قد تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور، أمر رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، برفقة معاون المباحث الرائد أحمد عبادة، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبين نشوب الحريق في السيارتين، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة  على الحريق وإخماده دون حدوث أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

