مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، تُمثل مواقيت الصلاة محوراً أساسياً في حياة المسلم، إذ لا تقتصر على كونها مجرد أوقات لأداء الفريضة، بل هي نظام رباني يُنظم اليوم ويُعمق الصلة بين العبد وخالقه، هذه الأوقات الخمسة المحددة بدقة، من الفجر حتى العشاء، تُشكل إيقاعاً روحياً يومياً يذكر المسلم بواجباته الدينية ويوجه بوصلته نحو الخشوع والطمأنينة.

 

تُحدد مواقيت الصلاة بناءً على حركة الشمس الظاهرية في السماء، حيث يرتبط كل وقت بموضع معين للشمس: الفجر بطلوع الفجر الصادق، الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، العصر بامتداد الظل، المغرب بغروب الشمس، والعشاء بغياب الشفق الأحمر.

 تاريخياً، اعتمد المسلمون على الملاحظة المباشرة للشمس والنجوم، والاستعانة بعلماء الفلك والمؤذنين لتحديد هذه الأوقات بدقة في كل منطقة.

مع التوسع الجغرافي للمسلمين وانتشارهم في بقاع الأرض المختلفة، وظهور تحديات مثل السفر والتنقل بين المناطق الزمنية المتعددة، أضحت الحاجة ماسة إلى وسائل دقيقة وموثوقة لتحديد مواقيت الصلاة، لم تعد الملاحظة البصرية كافية في كل الأحوال، خاصة في المناطق ذات الأفق الواسع أو في الظروف الجوية المتقلبة، مما دفع نحو البحث عن حلول أكثر تطوراً.

مواقيت الصلاة اليوم، في العصر الحديث، أحدثت التكنولوجيا ثورة في هذا المجال، حيث أصبحت تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الإنترنت المتخصصة أدوات لا غنى عنها للمسلمين حول العالم، هذه التطبيقات، التي تعتمد على خوارزميات فلكية متقدمة ومواقع GPS، توفر مواقيت صلاة دقيقة لكل مدينة وقرية، مع إمكانية التنبيه للأذان وتحديد اتجاه القبلة، مما يسهل على المصلين أداء فريضتهم في أوقاتها المحددة أينما كانوا.

وعلى الرغم من تطور الوسائل وتعدد الأدوات، تظل مواقيت الصلاة هي القلب النابض للحياة الروحية للمسلم. إنها تذكير دائم بوجود الخالق، ودعوة للوقوف بين يديه خمس مرات في اليوم، مما يعزز الإيمان ويجدد العهد مع الله، ويؤكد على أن العبادة هي الغاية الأسمى من الوجود البشري.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة: 

• الفجر: 5:12 ص 

• الظهر: 11:52 ص 

• العصر: 2:39 م 

• المغرب: 4:58 م 

 • العشاء: 6:21 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 5:19 ص 

• الظهر: 11:57 ص

• العصر: 2:42 م 

• المغرب: 5:00 م 

• العشاء: 6:25 م

أسوان: 

• الفجر: 4:57 ص 

• الظهر: 11:45ص 

• العصر: 2:45 م 

• المغرب: 5:05 م 

• العشاء: 6:23 م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 5:09 ص

 • الظهر: 11:48 ص 

• العصر: 2:34 م 

• المغرب: 4:53 م

 • العشاء: 6:16 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، تتضمن فرضية الصلاة حكمًا عديدة حيث توجد حكمة دنيوية وراء تشريع الصلاة، فهي تعزز الرفاهية النفسية للإنسان وتساهم في تحسين العلاقات الاجتماعية وتشجع على بناء مجتمع صالح. إذا لم تكن النفس البشرية مرتبطة بالله، قد تشعر بالوحدة والقنوط وتميل إلى السلبية وتفادي الله، مما يؤدي إلى اليأس والفشل.

 

ومن الحكم الدنيوية الأخرى للصلاة تيسير الأمور وتخفيف الهموم وتوسعة الرزق، وتوفير الراحة والرحمة، والتخلص من الخوف والقلق، فالصلاة تعمل على تحقيق السعادة والنجاح في الدنيا.

