تفاصيل واقعة مصرع عروس اختناقًا بالغاز في المنيا

وفاة عروس اختناقًا
وفاة عروس اختناقًا بالغاز في المنيا
وفاة عروس في المنيا، لم تكن تعلم أن فستان الزفاف الأبيض، الذي ارتدته قبل أسابيع قليلة، سيكون أقرب ما ترتديه من ثوب الوداع.

ففي قرية ريدة التابعة لـ مركز المنيا، تحولت ضحكات عروس شابة وبدايات حياة جديدة إلى صمت ثقيل وحزن عميق خيم على القرية بأكملها داخل شقة الزوجية، وبعد أيام قليلة من الزواج، أنهى تسرب غاز خفي فرحة لم تكتمل.

فارقت الحياة اختناقًا بالغاز 

الجيران انتبهوا لانبعاث رائحة غاز قوية من الشقة، وطرقوا الباب مرارًا دون استجابة، قبل أن تتكشف المأساة بالعثور على العروس «ه. ن» وقد فارقت الحياة اختناقًا، بينما كان زوجها «ج. ا.» ممددًا فاقدًا للوعي.

محاولة لإنقاذه 

وتم نقل الزوج على وجه السرعة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، فيما كشفت المعاينة الأولية أن تسرب الغاز كان ناتجًا عن سخان المياه داخل دورة المياه أثناء الاستحمام، ليتحول المكان الذي كان يفترض أن يكون أكثر أمانًا إلى مسرح للفاجعة.

لفظت أنفاسها الأخيرة 

ورغم محاولات الأطباء لإنقاذ العروس، إلا أن القدر كان أسرع، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، لتنتهي قصة زواج لم تكتمل فصولها، وتتحول الزغاريد إلى دموع، والتهاني إلى عزاء.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا 

الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنيا تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث أكدت التحريات عدم وجود أي شبهة جنائية، وأن الوفاة جاءت نتيجة تسرب الغاز. 

الوفاة جاءت نتيجة تسرب الغاز 

 كما أوضح التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو «أسفكسيا الاختناق» جراء استنشاق الغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

