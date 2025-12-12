غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب

18 حجم الخط

أعلن ديوان عام محافظة المنيا عن غلق مزلقان مدينة مغاغة القبلي، غدًا السبت، وذلك ضمن خطة هندسة السكك الحديدية لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بالمزلقان، لضمان رفع معدلات الأمان على خطوط القطارات.

وأكدت الإدارة أن حركة المواطنين والمركبات سيتم تحويلها خلال فترة الغلق إلى المزلقان البحري بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، باعتباره الطريق البديل المعتمد لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل وعودة الحركة لطبيعتها.

وأهاب ديوان عام محافظة المنيا بجميع السائقين والمواطنين الالتزام بالتنويه، واتخاذ المسار البديل لتجنب التكدسات المرورية.

