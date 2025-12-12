الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب

غلق مزلقان مغاغة
غلق مزلقان مغاغة في المنيا، فيتو
18 حجم الخط

أعلن ديوان عام محافظة المنيا عن غلق مزلقان مدينة مغاغة القبلي، غدًا السبت، وذلك ضمن خطة هندسة السكك الحديدية لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بالمزلقان، لضمان رفع معدلات الأمان على خطوط القطارات.

txt

الحصر العددي، الإعادة بين 8 مرشحين للنواب بالدائرة الثالثة في المنيا

txt

انتخابات النواب، الحصر العددي يرجح الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز وبندر المنيا

وأكدت الإدارة أن حركة المواطنين والمركبات سيتم تحويلها خلال فترة الغلق إلى المزلقان البحري بمدينة مغاغة  شمال محافظة المنيا، باعتباره الطريق البديل المعتمد لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل وعودة الحركة لطبيعتها.

txt

بينهم العمدة وعبد الستار وهيلا، الحصر العددي الأولي يكشف المتأهلين لجولة الإعادة بدائرة مركز وبندر ملوي في المنيا

txt

انتخابات نواب المنيا، مؤشرات أولية ترجح الإعادة بين علاء قدري وأشرف أبو المكارم بدير مواس

وأهاب ديوان عام محافظة المنيا بجميع السائقين والمواطنين الالتزام بالتنويه، واتخاذ المسار البديل لتجنب التكدسات المرورية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مزلقان مغاغة غلق مزلقان صيانة السكة الحديد مرور المنيا طريق بديل مزلقان بحري مغاغة تنويه مروري اعمال صيانة المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

الحصر العددي، المرشحون الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات النواب بالمنيا

الحصر العددي، الإعادة بين 8 مرشحين للنواب بالدائرة الثالثة في المنيا

الحصر العددي يكشف المرشحين لجولة الإعادة في 5 دوائر انتخابية بالمنيا

انتخابات النواب، الحصر العددي يرجح الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز وبندر المنيا

بينهم العمدة وعبد الستار وهيلا، الحصر العددي الأولي يكشف المتأهلين لجولة الإعادة بدائرة مركز وبندر ملوي في المنيا

انتخابات نواب المنيا، مؤشرات أولية ترجح الإعادة بين علاء قدري وأشرف أبو المكارم بدير مواس

مؤشرات أولية تكشف دخول أربعة مرشحين جولة الإعادة بانتخابات أبو قرقاص 2025 في المنيا

زحام متزايد أمام لجان قرية تلة بالمنيا خلال الفترة المسائية لانتخابات النواب 2025

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

الإمارات تهزم الجزائر بركلات الترجيح وتصعد لنصف نهائي كأس العرب

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مدرسة قرآنية متفردة، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ محمود على البنا (فيديو)

المتسابق محمود كمال يخطف قلوب لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بصوته الذهبي(فيديو)

المتسابق محمد حسن عبد الحليم يذهل لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads