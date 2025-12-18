الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

نيوكاسل، فيتو
نيوكاسل، فيتو
18 حجم الخط

تأهل فريق نيوكاسل يونايتد لنصف نهائي كأس كاراباو بعد الفوز على نظيره فولهام بهدفين مقابل  هدف المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

وتقدم نيوكاسل في الدقيقة العاشرة عن طريق ويسا يوان، ثم تعادل فولهام في الدقيقة 16 عن طريق لوكيتش.

ونجح لويس مايلي في خطف هدف الفوز لفريق نيوكاسيل في الدقيقة  2+90.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد فولهام

تشكيل فولهام ضد نيوكاسل يونايتد

تشيلسي يفوز علي كارديف سيتي 

وتأهل فريق تشيلسي لنصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على نظيره كارديف سيتي، بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهم مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة ذاتها.

وسجل أهداف فريق تشيلسي كل من: أليخاندرو جارناتشو(هدفين) في الدقيقة 57 و3+90،  وبيدرو نيتو في الدقيقة 82.

وجاء هدف فريق كارديف سيتي الوحيد عن طريق دايفيد تورنبول في الدقيقة 75. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيوكاسل يونايتد كأس كاراباو فولهام كاراباو تشيلسي

مواد متعلقة

كأس كاراباو، نيوكاسل يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم مغربي جديد

12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا في كأس عاصمة مصر

كريم فؤاد يواصل برنامجه العلاجي في الأهلي للتعافي من الإصابة

كواليس مران الأهلي استعدادا لمباراة سيراميكا في كأس عاصمة مصر

مسار يكتسح ديروط بسداسية، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

برنامج علاجي لـ أفشة للتعافي من آلام السمانة

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة أشرف بن شرقي

الأكثر قراءة

كأس كاراباو، نيوكاسل يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

مجلس عائلة نيفين مندور يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول الأسرة وملابسات وفاتها

ترامب يتوعد بتصعيد الإجراءات ضد فنزويلا ويؤكد التمسك الكامل بسياسة الحصار

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

أمين الفتوى يحسم الجدل: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا (فيديو)

5 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads