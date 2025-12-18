نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

18 حجم الخط

تأهل فريق نيوكاسل يونايتد لنصف نهائي كأس كاراباو بعد الفوز على نظيره فولهام بهدفين مقابل هدف المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

وتقدم نيوكاسل في الدقيقة العاشرة عن طريق ويسا يوان، ثم تعادل فولهام في الدقيقة 16 عن طريق لوكيتش.

ونجح لويس مايلي في خطف هدف الفوز لفريق نيوكاسيل في الدقيقة 2+90.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد فولهام

تشكيل فولهام ضد نيوكاسل يونايتد

تشيلسي يفوز علي كارديف سيتي

وتأهل فريق تشيلسي لنصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على نظيره كارديف سيتي، بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهم مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة ذاتها.

وسجل أهداف فريق تشيلسي كل من: أليخاندرو جارناتشو(هدفين) في الدقيقة 57 و3+90، وبيدرو نيتو في الدقيقة 82.

وجاء هدف فريق كارديف سيتي الوحيد عن طريق دايفيد تورنبول في الدقيقة 75.

