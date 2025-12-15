أخبار الفن اليوم: رد أحمد السقا على منتقدي فيديو دعم محمد صلاح.. المخرج محمد دياب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست".. كل ما تريد معرفته عن مهرجان تيمياتر

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

قال الفنان أحمد السقا إنه ليس نادما على مقطع الفيديو الذي سجله ونشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، والذي كان يدعم خلاله اللاعب محمد صلاح، وينتقد سياسات إدارة نادي ليفر بول معه، بالرغم من الانتقادات القاسية التي وجهت إليه من البعض.





رد المخرج محمد دياب على انتقاد الفنان محمد صبحي لفيلم "الست" من بطولة الفنانة منى زكي، والذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.



وكتب محمد دياب منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفنان القدير محمد صبحي اتهم فيلم "الست" بأنه جزء من مؤامرة خارجية، ولسه قاري مقالة لناقدة شهيرة بتردد نفس الكلام".

تشارك الفنانة ركين سعد في بطولة مسلسل "أب ولكن" أمام الفنان محمد فراج، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم رمضان 2026.



المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي.

انتهى اليوم فريق عمل فيلم “سفاح التجمع” من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل.



واحتفل مخرج وكاتب العمل محمد صلاح العزب عبر صفحته على فيس بوك وكتب قائلا: الحمد لله والشكر لله.

يستعد الجمهور للنسخة العشرين من مهرجان تيميتار للموسيقي والغناء، والذي من المفترض انطلاقه الأربعاء 17 ديسمبر.



وخلال السطور التالية، ترصد فيتو أبرز تفاصيل ومواعيد حفلات مهرجان تيميتار للموسيقي والغناء في أغادير بالمغرب

أعلنت أكاديمية الفنون عن مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الفنان إبراهيم السمان، بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والتي جاءت بعنوان: "تقنيات الأداء الجسدي للممثل في مسرح العبث: نماذج مختارة لعروض بيكيت ويونسكو".

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وحمدي سطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، متحف المقرئين بالعاصمة الإدارية، وبحضور أبناء وأحفاد عدد من مقرئي القرآن الكريم، ومنهم الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ أبي العينين شعيشع.

