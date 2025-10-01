الأربعاء 01 أكتوبر 2025
عصام كامل

ثقافة وفنون

ركين سعد تبدأ تصوير مسلسل قتل اختياري

ركين سعد، فيتو
ركين سعد، فيتو

بدأت الفنانة ركين سعد تصوير مسلسل "قتل اختياري"، مع أحمد خالد صالح.

 

مسلسل "قتل اختياري" مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

 

العمل من إخراج محمد بكير، وتأليف أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

 

أحداث مسلسل قتل اختياري

 

ترصد أحداث المسلسل، معاناة الأهالي والأبناء مع مرض متلازمة داون، ويسلط الضوء على الضغوطات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر ممن يرزقون بطفل بحالة خاصة.

 ومتلازمة داون، حالة وراثية تحدث نتيجة انقسام غير طبيعي للخلايا يؤدي إلى وجود نسخة إضافية كاملة أو جزئية من الكروموسوم 21.

 وتسبب هذه المادة الوراثية الإضافية تغيرات في النمو والسمات الجسدية لمتلازمة داون.

 

ركين سعد الفنانة ركين سعد مسلسل قتل اختياري أبطال مسلسل قتل اختياري

