المخرج محمد صلاح العزب يحتفل بتصوير آخر مشهد من فيلم سفاح التجمع

انتهى اليوم فريق عمل فيلم “سفاح التجمع” من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل.

واحتفل مخرج وكاتب العمل محمد صلاح العزب عبر صفحته على فيس بوك وكتب قائلا: الحمد لله والشكر لله.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي أعلن في وقت سابق عن بدء تصوير أولى مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم (سفاح التجمع)، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وذلك على الرغم من خروج طليقة سفاح التجمع وإطلاقها بيانا برفض تجسيد شخصية زوجها بعمل سينمائي؛ حفاظا على كرامة أسرتها وحماية ابنها من مطاردة المجتمع له ووصمه بالعار دائما بسبب أفعال والده.

وانضمت غفران محمد لبطولة فيلم “سفاح التجمع” ليكتمل فريق عمل الفيلم.

فريق فيلم سفاح التجمع

يجسد الفيشاوي شخصية السفاح قاتل الفتيات اللاتي يجسد أدوارهن عدد من النجمات، وفي مقدمتهن اللبنانية سينتيا خليفة، وآية سليم، كذلك انضمت كل من: دينا سامي، ورنا رئيس لأبطال فيلم “سفاح التجمع”.

وعن كواليس العمل، قال السيناريست صلاح العزب: “الحمد لله، الحمد لله.. أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير، وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم علشان الشخصية، ومبيعملش أي حاجة في حياته حرفيا غير علشان السفاح”.

