أفشة يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة

خضع محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة علاج طبيعي على مستوى الساق، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وذلك علي هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

ويعاني محمد مجدي أفشة من الإصابة علي مستوي عضلة السمانة، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب والتي ودعها المنتخب الوطني من دور المجموعات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

