غير مقبول وشيء عبثي، المخرج محمد دياب يرد على انتقاد محمد صبحي لفيلم "الست"

رد المخرج محمد دياب على انتقاد الفنان محمد صبحي لفيلم "الست" من بطولة الفنانة منى زكي، والذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكتب محمد دياب منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفنان القدير محمد صبحي اتهم فيلم "الست" بأنه جزء من مؤامرة خارجية، ولسه قاري مقالة لناقدة شهيرة بتردد نفس الكلام".

وأضاف: "طبعًا الناس من حقها أن تنتقد أي فيلم وتقييمه فنيًا بالطريقة التي تراها، ولكن أن يصل الأمر إلى اتهام بالخيانة للناس اللى عملوا في الفيلم، وهم من أهم صناع السينما في مصر، فهذا أمر غير مقبول وعيب وعبثي بصراحة".

وتابع: "الاتهام هذا بالتبعية يطول شركات الإنتاج المشاركة في إنتاجه، والعديد منها شركات وطنية مملوكة للدولة، هل يعقل أن يكون مروان حامد، أحمد مراد، ومنى زكي جزءًا من مؤامرة خارجية؟ هل شركات الإنتاج المملوكة للدولة جزء من المؤامرة؟".

واختتم قائلًا: "كل من شارك في فيلم "الست" هم فنانين أحرار شرفاء اجتهدوا في صنع عمل فني. من حق الناس أن يقيّموا العمل فنيًا، لكن ليس من حق أحد اتهامهم بخيانة ضميرهم وفنهم".

موقف محمد صبحي من فيلم الست

فيلم الست، وكشف الفنان محمد صبحي عن موقفه الحاسم من فيلم «الست» الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا رفضه القاطع لتقديم أي عمل فني حتى لو كان مبهرًا إذا تعارض مع الحقيقة أو شوّه الوقائع.

وقال محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم: «كممثل، قد يُعرض عليّ فيلم أو مسرحية عظيمة فنيًا، لكن إن كانت مخالفة للحقيقة لا يمكن أن أقدمها»، معتبرًا أن الصدق هو الشرط الأول لأي عمل يتناول سيرة الرموز.

عتاب على منى زكي..محمد صبحي: فنانة أفتخر بها لكن

ووجّه الفنان محمد صبحي عتابًا خاصًا للفنانة منى زكي، قائلًا: «ألوم تلميذتي وحبيبتي منى زكي-وأنا أفتخر بها-أن تقع في مثل هذه الوقيعة»، في إشارة إلى تحميل الفن مسئولية أخلاقية عند تناول التاريخ.

شهادة شخصية من محمد صبحي: «عرفت أم كلثوم عن قرب»

واستعاد محمد صبحي ذكرياته مع أم كلثوم، مؤكدًا أنه عمل في شبابه على شباك تذاكر حفلاتها، وشاهد بنفسه احترام الجمهور لها.

وردّ على ما يُتداول عن بخلها قائلًا: «لا يوجد أكرم من أم كلثوم»، داعمًا ذلك بموقف إنساني عاشه بنفسه.

قصة إنسانية تكشف معدن «الست» أم كلثوم يرويها محمد صبحي

وروى الفنان محمد صبحي موقفًا مؤثرًا حين اشترى تذكرة في الصف الأول بثلاثة جنيهات، وطُلب منه إخلاء المقعد لضيف أجنبي.

وتمسّك بحقه كمصري، فتدخلت أم كلثوم بنفسها، ونقلته إلى مكان أفضل، ثم أهدته بعد الحفل ظرفًا به 50 جنيهًا. وقال: «أخذتني من يدي وقالت: هغني وأبقى بصالك».

تحذير محمد صبحي من تشويه الرموز: «أم كلثوم قامة لا تُكسر»

وشدد صبحي على أن أم كلثوم قامة فنية لا يمكن النيل منها، محذرًا من اختزال الرموز في روايات سطحية أو مغلوطة تُسيء لتاريخ الفن المصري.

السير الذاتية للفنان.. لماذا يرفضها محمد صبحي؟

وأوضح صبحي موقفه الرافض لتقديم الحياة الشخصية للفنانين على الشاشة: «لا أريد أن أرى نجيب الريحاني مع من تزوج أو عاش… ما يهمني هو معاناته الفنية وكيف صنع فنًا محترمًا»، معتبرًا أن الحياة الخاصة غالبًا ما تُقدَّم بالكذب والمبالغة

واختتم صبحي قائلًا إن تكريم الرموز يجب أن يكون عبر مناقشة إبداعهم وتجربتهم الفنية، كما فعل حين قدّم أعمالًا تُبرز قيمة نجيب الريحاني الفنية دون الاقتراب من خصوصياته، متابعًا: الفن مسؤولية، والسير الذاتية إن لم تُقدَّم بصدق واحترام للتاريخ تتحول من توثيق إلى تشويه، ومن تكريم إلى إساءة.

