بعد توقعات صعود الذهب في 2026.. رحلة المعدن الأصفر فى السوق المحلى خلال 2025

مازالت التوقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال نهاية العام الجاري 2025، وبداية العام الجديد قائمة.

حيث كشف استطلاع أجرته جولدمان ساكس لـ900 مستثمر، وجد أن نحو 36% من الخبراء يتوقعون صعود الذهب إلى 5000 دولار بحلول نهاية 2026.

ويتداول الذهب حاليا فى البورصة العالمية عند مستويات 4300 دولار تقريبا.

توقعات رجل الأعمال نجيب ساويرس حول الذهب

توقع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس صعود سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة قريبا. موضحا “أنا مبفهمش غير فى الذهب، والمعدن الأصفر مستمر فى الصعود”، وهيوصل إلى 5000 دولار للأونصة قريبا.

قلة المعروض من أهم أسباب زيادة أسعار الذهب

جاء ذلك أثناء حديث ساويرس خلال المؤتمر السنوى السابع لجريدة حابي، عن التعدين وأهمية التداول على المعادن، مضيفا “من أهم أسباب زيادة أسعار الذهب هو قلة المعروض، والصراعات والتوترات عالميا التي تحدث حاليا تؤثر بشكل كبير ومباشر على أسعار الذهب عالميا”.

وبالتزامن مع هذه التوقعات نرصد ابرز تحركات المعدن الاصفر فى العام 2025.

تعرف على أسعار الذهب فى يناير 2025

- الذهب عيار 24: سجل نحو 4342 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 3800 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 3257 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 30400 جنيها في محلات الصاغة.

تعرف على أسعار وتطورات أسعار الذهب فى يونيه 2025

- الذهب عيار 24: سجل نحو 5600 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 4900 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4200 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 39200 جنيها في محلات الصاغة.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب فى الأسواق 16 ديسمبر

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6590 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5770 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4940 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 46120 جنيها في محلات الصاغة.

