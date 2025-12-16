بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 283 (تابع)، الصادر في 16 ديسمبر 2025، قرار وزارة النقل رقم 711 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات في (الحرانيـة- الكـوم الأخـضر- نزلة البطران- كفر الجبل) بالجيزة، لتنفيذ مشروع تطـوير وتوسـعة الطريـق الدائري من المنصورية إلى المريوطية، والطريق السطحي في الاتجاهين.

وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة النقل "تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهـذا القـرار، الواردة من مديرية المـساحة بـالجيزة لنـواحي (الحرانيـة- الكـوم الأخـضر- نزلة البطران- كفر الجبل) في نطاق محافظة الجيزة، والتي تعـذر توقيـع أصـحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيـذًا لقـرار رئـيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023 باعتبار مـشروع تطـوير وتوسـعة الطريـق الدائري من المنصورية إلى المريوطية، والطريق السطحي في الاتجاهين فـي نطـاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة".


ونشر القرار 228 اسم لأشخاص من ملاك الأراضي والعقارات وورثتهم، في كشف قوامه 15 صفحة، لبيان المسطحات التي لم يتم إيداع النماذج الخاصة بها مكتب الشهر العقارى، لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية، والطريق السطحي في الاتجاهين مشروع رقم 495 طرق الصادر بشأنه قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (ب) بتاريخ 10/10/2023، بنواحي الكوم الأخضر، ونزلة البطران، وكفر الجبل مركز الجيزة.

