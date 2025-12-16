القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي وعمرو أديب بسبب انتقاد فيلم "الست"

18 حجم الخط

أثار الإعلامي عمرو أديب الجدل بسبب تصريحات التى وجهها للفنان محمد صبحي بعد مهاجمة الأخير لفيلم "الست" الذى تقوم ببطولته الفنانة منى زكي.

وترصد “فيتو” خلال هذا التقرير القصة الكاملة للأزمة التي وقعت بينهما..

خرج الفنان محمد صبحي لينتقد "فيلم الست" بطولة منى زكي، مؤكدًا رفضه القاطع لتقديم أي عمل فني حتى لو كان مبهرًا إذا تعارض مع الحقيقة أو شوّه الوقائع.

محمد صبحي: لا أقبل عملًا عظيمًا إذا خالف الحقيقة

وقال محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: «كممثل، قد يُعرض عليّ فيلم أو مسرحية عظيمة فنيًا، لكن إن كانت مخالفة للحقيقة لا يمكن أن أقدمها»، معتبرًا أن الصدق هو الشرط الأول لأي عمل يتناول سيرة الرموز.

عتاب على منى زكي، محمد صبحي: فنانة أفتخر بها لكن

ووجّه الفنان محمد صبحي عتابًا خاصًا للفنانة منى زكي، قائلًا: «ألوم تلميذتي وحبيبتي منى زكي - وأنا أفتخر بها - أن تقع في مثل هذه الوقيعة»، في إشارة إلى تحميل الفن مسؤولية أخلاقية عند تناول التاريخ.

تحذير محمد صبحي من تشويه الرموز: «أم كلثوم قامة لا تُكسر»

وشدد صبحي على أن أم كلثوم قامة فنية لا يمكن النيل منها، محذرًا من اختزال الرموز في روايات سطحية أو مغلوطة تُسيء لتاريخ الفن المصري.

وخرج الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية” ليهاجم الفنان محمد صبحي، مشيرًا إلى أنه يريد أن يثير الراى العام كي يتخطى أزمته مع السواق.

وقال عمرو أديب: إن هناك أشخاصًا لا ينتقدون الفيلم انتقادًا موضوعيًّا وإنما ينتقمون منه لأغراض أخرى.

ووجه أديب رسالة إلى الفنان محمد صبحي، والذي قال إن الفن المصري يتعرض لمؤامرة، قائلًا: منى زكي هتعمل مؤامرة على الفن المصري يا أستاذ محمد؟!، وشركة سينرجي والمخرج وحيد حامد، وأحمد مراد.. هؤلاء يقومون بمؤامرة على الفن المصري؟!

وتابع: أنت أردت أن تغطي على مشكلة السائق الخاص بك، بعد أن أهنته ومسحت به الأرض.

رد منى زكي على جدل الفيلم

وكانت الفنانة منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرات.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

أبطال فيلم الست

فيلم "الست" بطولة: منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

