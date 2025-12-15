الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد السقا: لست نادما على فيديو دعم محمد صلاح رغم الانتقادات القاسية

احمد السقا
احمد السقا
18 حجم الخط

قال الفنان أحمد السقا إنه ليس نادما على مقطع الفيديو الذي سجله ونشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، والذي كان يدعم خلاله اللاعب محمد صلاح، وينتقد سياسات إدارة نادي ليفر بول معه، بالرغم من الانتقادات القاسية التي وجهت إليه من البعض.

 

وأضاف السقا في تصريحات خاصة لفيتو، أن الهدف الرئيسي من هذا الفيديو هو رفع الروح المعنوية لمحمد صلاح، ودعمه خلال تلك الأزمة، كما أنه ليس من الأشخاص الذين يستغلون التريند أو يحاولون الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما قاله خلال المقطع المنشور هو كلام نابع من القلب، وتحدث عن شعوره اتجاه محمد صلاح.

 

وتابع السقا: إن كل كلمة قالها في هذا الفيديو هو يقصدها، ولم يرتكب أخطاء لغوية أثناء حديثه مثلما ادعى البعض، حيث انه استخدم بعض المصطلحات الانجليزية لإيصال بعض المعاني بعينها دون غيرها.

 

من جانب آخر حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول الهجوم الذي تعرّض له الفنان أحمد السقا، مؤكدة أن التنمر والإيذاء النفسي محرمان شرعًا ويُعدّان من كبائر الذنوب، لما فيهما من اعتداء مباشر على كرامة الإنسان ونفسيته.


مين الفتوى: الشريعة حرّمت كل صور الإيذاء النفسي والمعنوي

وقال الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإسلام شدد على صون كرامة الإنسان، ونهى صراحة عن السخرية والتنمر وكل أشكال الأذى، مشيرًا إلى ما ورد في خطبة الوداع من تأكيد النبي ﷺ على حرمة الدماء والأموال والأعراض، باعتبارها خطوطًا حمراء لا يجوز المساس بها بأي شكل.

القرآن الكريم يحذّر من أذى الناس بغير حق

وأوضح أمين الفتوى، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن القرآن الكريم جاء بتحذير واضح من إيذاء المؤمنين والمؤمنات دون ذنب، معتبرًا أن هذا الأذى الذي تعرض له أحمد السقا يُعد بهتانًا وإثمًا مبينًا، ومشدّدًا على أن الإيذاء النفسي لا يقل خطورة عن الإيذاء البدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح أحمد السقا فيديو احمد السقا

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

الأردن يفوز على السعودية بهدف ويضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العرب

نزار الرشدان يسجل هدف تقدم الأردن في مرمى السعودية بكأس العرب

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر انفوجرافا لميناء السخنة بعد دخوله موسوعة الأرقام القياسية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads