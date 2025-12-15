كل ما تريد معرفته عن مهرجان تيمياتر في مدينة أغادير، عدد الحفلات والنجوم

18 حجم الخط

يستعد الجمهور للنسخة العشرين من مهرجان تيميتار للموسيقي والغناء، والذي من المفترض انطلاقه الأربعاء 17 ديسمبر.

وخلال السطور التالية، ترصد فيتو أبرز تفاصيل ومواعيد حفلات مهرجان تيميتار للموسيقي والغناء في أغادير بالمغرب

مهرجان تيميتار للموسيقي والغناء

ويضم المهرجان عددا كبيرا من الحفلات الغنائية، التي تصل إلي 20 حفلة غنائية لنجوم الراب والبوب، ومن أبرز هذه الحفلات حفلة نجم الراب ويجز والذي يفتتح فعاليات المهرجان، ومن ضمن الفعاليات أيضا حفل غنائي للمطربة مروة ناجي، تقدم من خلاله سلسلة أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم

كما يضم المهرجان أيضا حفلات غنائية لكل من جيلان، أحواش أكلكل، نشيم حداد، خالد الوعباني وغيرهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.