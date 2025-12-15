الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تيمياتر في مدينة أغادير، عدد الحفلات والنجوم

ويجز
ويجز
18 حجم الخط

يستعد الجمهور للنسخة العشرين من مهرجان تيميتار للموسيقي والغناء، والذي من المفترض انطلاقه الأربعاء 17 ديسمبر.  

وخلال السطور التالية، ترصد فيتو أبرز تفاصيل ومواعيد حفلات مهرجان تيميتار للموسيقي والغناء في أغادير بالمغرب 

مهرجان تيميتار للموسيقي والغناء 

ويضم المهرجان عددا كبيرا من الحفلات الغنائية، التي تصل إلي 20 حفلة غنائية لنجوم الراب والبوب، ومن أبرز هذه الحفلات حفلة نجم الراب ويجز والذي يفتتح فعاليات المهرجان، ومن ضمن الفعاليات أيضا حفل غنائي للمطربة مروة ناجي، تقدم من خلاله سلسلة أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم 

كما يضم المهرجان أيضا حفلات غنائية لكل من جيلان، أحواش أكلكل، نشيم حداد، خالد الوعباني وغيرهم 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان تيميتار للموسيقي والغناء تيميتار للموسيقي والغناء حفلة ويجز

الأكثر قراءة

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في بيت الشعر العربي

أمي دائمة الدعاء علينا فماذا أفعل معها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمي دائمة الدعاء علينا فماذا أفعل معها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads