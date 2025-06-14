السبت 14 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

إبراهيم السمان يفسخ خطوبته بعد أربعة أشهر

ابراهيم السمان
ابراهيم السمان

فسخ الفنان الشاب “إبراهيم السمان” خطوبته من الفتاة التي ارتبط بها من خارج الوسط الفني، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من الاحتفال بالخطوبة.

 

ولم يكشف السمان عن السبب وراء فسخ خطوبته، كما أنه لم يخبر إلا عددا من المقربين وأفراد عائلته.

 

عيد ميلاد إبراهيم السمان 

واشتهر إبراهيم السمان في بدايته ببرنامج المقالب الشهير كريزي تاكسي والذي قدم منه عددًا من المواسم بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا. 

وأقتحم إبراهيم السمان عالم السينما والتلفزيون وشارك في عدد من الأعمال الهامة ومنها فيلم أشباح أوروبا مع  هيفاء وهبي وصاحب المقام مع أسر ياسين، بالإضافة إلي فيلم عصابة عظيمة مع إسعاد يونس.

 

وشارك “السمان” في الدراما بعدد كبير من المسلسلات ومنها أخر دور ومسلسل تشيللو ومسلسل إنحراف مع روجينا بالإضافة إلي مشاركته في مسلسل رانيا وسكينة مع روبي ومسلسل الجماعة وحق ميت والواد سيد الشحات.

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