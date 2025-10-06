الإثنين 06 أكتوبر 2025
تصوير المشاهد النهائية لفيلم سفاح التجمع لأحمد الفيشاوي بمدينة الفيوم

فيلم سفاح التجمع،
فيلم سفاح التجمع، فيتو

تعكف أسرة فيلم "سفاح التجمع" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، على تصوير المشاهد النهائية العمل بمدينة الفيوم.

وكان الفنان  أحمد الفيشاوي قد أعلن عن بدء تصوير أولى مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم (سفاح التجمع)، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وذلك على الرغم من خروج طليقة سفاح التجمع وإطلاقها بيانا برفض تجسيد شخصية زوجها بعمل سينمائي؛ حفاظا على كرامة أسرتها وحماية ابنها من مطاردة المجتمع له ووصمه بالعار دائما بسبب أفعال والده. 

وانضمت غفران محمد لبطولة فيلم “سفاح التجمع” ليكتمل فريق عمل الفيلم.

فريق فيلم سفاح التجمع

يجسد الفيشاوي شخصية السفاح قاتل الفتيات اللاتي يجسد أدوارهن عدد من النجمات، وفي مقدمتهن اللبنانية سينتيا خليفة، وآية سليم، كذلك انضمت كل من: دينا سامي، ورنا رئيس لأبطال فيلم “سفاح التجمع”.

وعن كواليس العمل، قال السيناريست  صلاح العزب: “الحمد لله، الحمد لله.. أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير، وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم علشان الشخصية، ومبيعملش أي حاجة في حياته حرفيا غير علشان السفاح”.
 

وتابع حديثه عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “أنا بعيش مع الفيشاوي كل اللي كنا بنحبه لما بنسمعه عن أكبر نجوم العالم وهم بيشتغلوا.. إن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالنجاح، ونعمل حاجة تليق بتوقعاتكم العالية”.

فيلم سفاح التجمع

ونشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء تحضيرات شخصية “سفاح التجمع”. 

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ “سفاح الجيزة”، بطولة الفنان أحمد فهمي، وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

