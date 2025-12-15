الإثنين 15 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

السبت، مناقشة رسالة الدكتوراه للفنان إبراهيم السمان بالمعهد العالي للفنون المسرحية

ابراهيم السمان
ابراهيم السمان
أعلنت أكاديمية الفنون عن مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الفنان إبراهيم السمان، بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والتي جاءت بعنوان: "تقنيات الأداء الجسدي للممثل في مسرح العبث: نماذج مختارة لعروض بيكيت ويونسكو".

 

وتأتي الرسالة تحت إشراف الدكتور مدحت الكاشف، فيما تشكّلت لجنة المناقشة والحكم من كلٍّ من، الدكتور مدحت الكاشف، مشرفًا ومناقشًا – عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق، والدكتور أشرف زكي، مناقشًا من الداخل ومقررًا – رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والدكتور سامي الشريف، مناقشًا من الخارج – عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ووزير الإعلام الأسبق.

 

وكان صدر قرار عميد المعهد رقم (11) لسنة 2023، الصادر بتاريخ 10/12/2025، بتحديد موعد المناقشة يوم السبت الموافق 20/12/2025، بقاعة مندور بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

 

ومن المقرر أن تُقام المناقشة بحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم وأصدقاء الفنان إبراهيم السمان، في أجواء تجمع بين البحث الأكاديمي الرصين والحضور الفني المميز، بما يعكس أهمية الموضوع المطروح ومكانة الباحث الفنية والأكاديمية.

