محمد فراج يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل "أب ولكن"

انتشرت شائعات تفيد بتوقف تصوير مسلسل “أب ولكن” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد فراج بسبب تناول العمل القيم الأسرية بشكل غير لائق.



وأكد الفنان محمد فراج في تصريحات لـ فيتو، أن العمل يسير بشكل طبيعي ولا صحة لما يتردد حول توقفه لأى سبب من الأسباب.



وتشهد أحداث مسلسل أب ولكن الذى يقوم ببطولته الفنان محمد فراج دخوله السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.



وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني من عدد من الأزمات النفسية.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “أب ولكن” قد رشحت الفنانة هاجر أحمد، لتشارك في بطولة العمل مع الفنان محمد فراج ولكن حتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي.

وتعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

وأخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل ورد وشيكولاته الذى يتم عرضه حاليًا وتشارك في بطولته الفنانة زينة، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

