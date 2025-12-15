بهاء أبو شقة لـ"فيتو": إذا تقدم فؤاد بدراوي لسباق رئاسة الوفد فلن أترشح

18 حجم الخط

انتخابات حزب الوفد، قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق إنه لم يحسم أمر ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن.

وأضاف أبو شقه لـ"فيتو": أنه حال ترشح فؤاد بدراوى على رئاسة حزب الوفد فلن يترشح أمامه، لافتا إلى أنه لابد أن يدرك الجميع أن حزب الوفد هو الأقدم.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وقال فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وحفيد فؤاد سراج الدين، إن لديه النية للترشح على رئاسة حزب الوفد في الانتخابات المقبلة، وسيترشح خلال الأيام القادمة.

وأضاف بدراوى لـ"فيتو": أن الأهم حاليا هو دعم أعضاء الوفد له في الترشح والانتخابات قائلا: "عاوزين نعيد الوفد إلى وضعه الطبيعي".

واستكمل بدراوي، أن الفترة الماضية هى أصعب مرحلة يمر بها حزب الوفد، مشيرا إلى أنه ليس لديه خلفية عن ترشح المستشار بهاء أبو شقة فى الانتخابات.

وتجري انتخابات رئاسة حزب الوفد فى الثلاثين من يناير المقبل ويفتح باب الترشح فى الثالث من يناير المقبل.

