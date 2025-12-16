هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتربع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ16.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 17 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا

3- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

3- هوجو ايكتيكي ليفربول 7 أهداف

3- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف

3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف

4- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

4- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 6 أهداف

4- ريتشارليسون توتنهام 6 أهداف

5- بيدرو نيتو تشيلسي 5 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 5 أهداف

5- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 5 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 5 أهداف

5- جارود بوين وست هام 5 أهداف

5- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 5 أهداف

5- هاري ويلسون فولهام 5 أهداف

5- زيان فليمينج بيرنلي 5 أهداف

6- كودي جاكبو ليفربول 4 أهداف

6- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

6- برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 4 أهداف

6- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف

6- بوكايو ساكا آرسنال 4 أهداف

6- بيريشي إيزي آرسنال 4 أهداف

6- لياندرو تروسارد آرسنال 4 أهداف

6- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

6- جواو بيدرو تشيلسي 4 أهداف

6- إنزو فيرنانديز تشيلسي 4 أهداف

6- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف

6- كيرنان ديوسبري هال إيفرتون 4 أهداف

6- دونيل مالين أستون فيلا 4 أهداف

6- إميليانو بوينديا أستون فيلا 4 أهداف

6- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف

6- كالوم ويلسون وست هام 4 أهداف

6- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

6- لوكاس نميتشا ليدز يونايتد 4 أهداف

ويتصدر أرسنال على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 16 برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة ثم تشيلسي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح في المركز السابع برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس وكريستال بالاس صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد.

فيما يقبع وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في البريميرليج رغم اقتراب الدور الأول من خط النهاية.

