ثقافة وفنون

محمد فراج يرد على انتقادات تشبيهه بالشاعر أحمد رامي (فيديو)

رد الفنان محمد فراج على الانتقادات التي طالته بسبب تقديمه شخصية الشاعر أحمد رامي في فيلم الست والتي تقوم ببطولته منى زكي ويروي قصة حياة أم كلثوم.

وقال فراج في تصريحات تلفزيونية: ردود الأفعال على برومو الفيلم كانت ولا أروع، من ذلك،  وكسر الدنيا ما شاء الله، وحالة الجدل كانت متوقعة من فيلم مهم جدا مثل هذا، ومنى زكي بتعمل شخصية أم كلثوم ومروان حامد المخرج وأحمد مراد السيناريست فطبيعي يكون في حالة ترقب شديدة".

وأضاف: “إحنا بنعمل فيلم فيها حدوتة وشخصيات لحم ودم ومليانة مشاعر وأحاسيس ماينفعش نحصر القيمة الكبيرة ونتكلم في مكياج الشاعر أحمد رامي هل فراج شبهه ولا لاء، أنا مش مطالب كممثل أبقى نسخة طبق الأصل من أحمد رامي، خلاص هاتوا واحد شبه أحمد رامي بجد خلوه يمثل هو الفيلم”.

فيلم الست ، احتفلت النجمة منى زكي بالعرض الخاص لفيلم الست أول أمس السبت في أحد المولات الكبرى والذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

واحتفل الفنان محمد فراج، بمنى زكي بعد عرض فيلم الست، حيث قام باحتضانها احتفالا بنجاح دورها، وظهرت ملامح السعادة على وجهه.

وحرص الفنان أحمد حلمي على دعم زوجته الفنانة منى زكي في العرض الخاص لفيلم “الست”، بسينما أركان بالشيخ زايد.

وحضر حلمي العرض برفقة منى زكي التي تقوم بدور البطولة، كما يحضر العرض الكاتب أحمد مراد، والفنان محمد فراج.

