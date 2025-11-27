وزير الثقافة يكلّف غادة جبارة قائمًا بأعمال رئيس أكاديمية الفنون

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتورة غادة محمد سعيد جبارة، الأستاذ بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، للقيام بأعمال رئيس أكاديمية الفنون، وذلك اعتبارًا من 29 نوفمبر 2025.

غادة جبارة قائما بأعمال رئيس أكاديمية الفنون

يأتي تكليف الدكتورة غادة جبارة قائما بأعمال رئيس أكاديمية الفنون لحين صدور القرار الجمهوري للبتّ في توصية اللجنة المُشكّلة لاختيار المرشح لشغل المنصب، وبما يضمن استمرار سير العمل بكفاءة داخل قطاعات الأكاديمية المختلفة، وعدم تعطّل البرامج التعليمية والفنية التي تقدّمها.

أكاديمية الفنون وتأهيل المواهب

وأكد وزير الثقافة أن أكاديمية الفنون تُعدّ إحدى المؤسسات الثقافية والعلمية الرائدة في مصر والمنطقة العربية، ومحورًا أساسيًا في إعداد وتأهيل المواهب وصنّاع الفنون في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والباليه والفنون التطبيقية وغيرها. كما شدّد على دعم الوزارة الكامل لخطط تطوير الأكاديمية وتحديث منظومتها التعليمية والفنية والإدارية

