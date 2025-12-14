ويجز ومروة ناجي نجما مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بالمغرب

18 حجم الخط

تنطلق مساء الأربعاء 17 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة العشرين من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بمدينة أغادير بالمغرب، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، في دورة استثنائية تجمع بين الإيقاعات العالمية وروح الموسيقى المغربية وأجواء بطولة أمم أفريقيا.

حفل ويجز في المهرجان

وتشهد ثاني ليالي المهرجان الحدث الأبرز بمشاركة نجم الراب ويجز في أولى حفلاته بالمغرب، حيث يحتفل بتقديم العرض الحي الأول لألبومه الجديد "عقارب"، في ليلة منتظرة لعشاق الراب والهيب هوب، يشاركه فيها الفنان دبل زوكش.

حفل مروة ناجي

وفي ليلة طربية خاصة، تحيي المطربة مروة ناجي حفلًا استثنائيًا بمصاحبة أوركسترا المايسترو هشام التلمودي، تقدم خلاله روائع كوكب الشرق أم كلثوم، في احتفالية تكريمية تتزامن مع مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي.

مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية

مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية

وتضم النسخة الجديدة من مهرجان تيميتار أكثر من 20 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا، تجمع بين البوب والراب والعروض الأوركسترالية، مع حضور قوي للموسيقى المغربية والأمازيغية، بمشاركة أسماء بارزة من بينها: جيلان، أحواش اكلكال، أحواش طاطا، أحواش بنات لوز، فاطمة تبعمرانت، نشيم حداد، خالد الوعباني، ألفا بلوندي، كريس إم، دي جي كلامور، ودي جي مجموعة صدفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.