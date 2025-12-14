الأحد 14 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ويجز ومروة ناجي نجما مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بالمغرب

مهرجان تيميتار للموسيقى
مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية
تنطلق مساء الأربعاء 17 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة العشرين من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بمدينة أغادير بالمغرب، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، في دورة استثنائية تجمع بين الإيقاعات العالمية وروح الموسيقى المغربية وأجواء بطولة أمم أفريقيا.

حفل ويجز في المهرجان 

وتشهد ثاني ليالي المهرجان الحدث الأبرز بمشاركة نجم الراب ويجز في أولى حفلاته بالمغرب، حيث يحتفل بتقديم العرض الحي الأول لألبومه الجديد "عقارب"، في ليلة منتظرة لعشاق الراب والهيب هوب، يشاركه فيها الفنان دبل زوكش.

حفل مروة ناجي 

وفي ليلة طربية خاصة، تحيي المطربة مروة ناجي حفلًا استثنائيًا بمصاحبة أوركسترا المايسترو هشام التلمودي، تقدم خلاله روائع كوكب الشرق أم كلثوم، في احتفالية تكريمية تتزامن مع مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي.

<span style=
مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية

مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية

وتضم النسخة الجديدة من مهرجان تيميتار أكثر من 20 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا، تجمع بين البوب والراب والعروض الأوركسترالية، مع حضور قوي للموسيقى المغربية والأمازيغية، بمشاركة أسماء بارزة من بينها: جيلان، أحواش اكلكال، أحواش طاطا، أحواش بنات لوز، فاطمة تبعمرانت، نشيم حداد، خالد الوعباني، ألفا بلوندي، كريس إم، دي جي كلامور، ودي جي مجموعة صدفة.

