أحمد هنو وأسامة الأزهري يفتتحان متحف المقرئين بمركز مصر الثقافي والاسلامي (صور)

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وحمدي سطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، متحف المقرئين بالعاصمة الإدارية، وبحضور أبناء وأحفاد عدد من مقرئي القرآن الكريم، ومنهم الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ أبي العينين شعيشع.

ومتحف المقرئين بالعاصمة الإدارية هو جزء من دار القرآن الكريم بـ مركز مصر الثقافي الإسلامي، ويقع أسفل مسجد مصر، ويضم مقتنيات خاصة بكبار القرّاء المصريين ومخطوطات ومقتنيات نبوية، بالإضافة إلى قاعات للاستماع للقرآن الكريم.

ويعد الأول من نوعه عالميًا، وقد تم افتتاح المركز بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم أقسامًا متخصصة ومصممة لخدمة القرآن الكريم والعلماء والزوار.

مكونات المتحف ودار القرآن:

الموقع: أسفل الساحة العلوية لمسجد مصر.

المساحة: نحو 6730 مترًا مربعًا.

المقتنيات: غرف للمقتنيات النبوية، ومتحف لكبار مشايخ القرّاء، ودار للقرآن، ومجموعة من الإيوانات المخصصة لأجزاء كاملة من المصحف.

القاعات المتخصصة: قاعات للاستماع للقرآن بلغات أجنبية، وقاعة للندوات وكبار الزوار.

الهدف: توثيق وحفظ تراث القرّاء والمقتنيات الإسلامية النادرة، وتقديم تجربة ثقافية فريدة.

يعتبر أول متحف من نوعه في العالم المتخصص في فنون القراءات القرآنية والمقامات، ويقع داخل مركز ثقافي إسلامي ضخم يضم مسجد مصر، وهو معلم إسلامي عالمي.

ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي أُنشئت في العاصمة الإدارية الجديدة، وقد تم بناؤه بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزًا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي.

ويقع المشروع في قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحة مسجد مصر 19100 متر مربع، ويحتوي على ثلاثة مداخل رئيسية تعلوها قبب إسلامية، بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع.

ويتكوّن المسجد من صحن صلاة بمساحة 9600 متر مربع يسع 12 ألف مصلٍ، وتعلوه قبة رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، وست قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 مترًا مربعًا، تعلو كل منها قبة إسلامية.

وترتفع المئذنتان حوالي 140 مترًا عن الساحة العلوية، ويبلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد والساحتين معًا نحو 107 آلاف مصلٍ.

