أخبار الحوادث اليوم: تطور جديد بمحاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا.. فيديو يقود الشرطة لضبط تاجري مخدرات ببولاق الدكرور.. الإدارية العليا ترفض طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسوهاج
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
فيديو يقود الشرطة لضبط تاجري مخدرات أثناء ترويج بضاعتهما ببولاق الدكرور
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران فيه أثناء قيامهما بالترويج للمواد المخدرة في إحدى مناطق المحافظة.
بالأسماء، الداخلية: السماح لـ 42 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية
قررت وزارة الداخلية، السماح بالإذن لـ 42 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
المحكمة الإدارية العليا ترفض طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسوهاج
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن إيهاب مصلح أبو عقيل وسعد الدين يونس في دائرة (جهينة طما طهطا)، ورفض طعن المستشار صلاح محجوب عزوز واللواء محمود علي حسن وخيري الجيوشي أبو عجاج والعمدة هاشم بالمراغة، بمحافظة سوهاج.
إخلاء سبيل ولية الأمر وزوجها المتهمين بالاعتداء على مشرفة مدرسة العمرانية
قررت جهات التحقيق بالجيزة، إخلاء سبيل ولية الأمر وزوجها المتهمين بالتعدي على مشرفة العمرانية بسبب توبيخ ابنتهما، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه للأولى و5 آلاف جنيه للثاني.
إحالة المتهم بإرسال فيديوهات مفبركة خادشة للحياء لـ أميرة الذهب للمحاكمة
أحالت جهات التحقيق المختصة، المتهم بإرسال فيديوهات خادشة للحياء العام مفبركة لـ أميرة الذهب على أرقامها الخاصة، وطلب مبالغ مالية منها، إلى المحاكمة الجنائية.
إحالة أوراق سيدة وعشيقها في الدقهلية للمفتي بتهمة قتل نجلها
قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم إحالة أوراق أم وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهما وحددت جلسة 16 فبراير للنطق بالحكم، وذلك بعد قيامها بمعاونة عشيقها المتهم الثاني، فى الواقعة، بقتل نجلها والتخلص منه بدس أقراص مخدرة له فى حلواه حال استيقاظه أثناء قيامها بعلاقة محرمة رفقة المتهم الثاني بنطاق مركز نبروه.
الإدارية العليا: الإخلال بالدقة والأمانة يوجب المساءلة التأديبية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة مبدأ قضائيًا جديدًا يرسخ أهمية الدقة والأمانة كواجبين أساسيين للموظف العام، مؤكدة أن الإخلال بهذين الواجبين يوجب المساءلة التأديبية، حتى لو كان ذلك نتيجة الإهمال وليس العمد.
تأجيل أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري.
النيابة الإدارية تختتم المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول عن الذكاء الاصطناعي
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتورأيمن نبيل، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، المجموعة الأولى لتنفيذ "المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي"، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة عدد (٦٠) متدرب من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
عروس المنوفية، ننشر أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل العمد والإجهاض
قررت النيابة العامة إحالة قضية عروس المنوفية إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب الانتهاء من استجواب المتهم وسماع أقوال الشهود في الواقعة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.
