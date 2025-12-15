أخبار الحوادث اليوم: تطور جديد بمحاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا.. فيديو يقود الشرطة لضبط تاجري مخدرات ببولاق الدكرور.. الإدارية العليا ترفض طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسوهاج

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران فيه أثناء قيامهما بالترويج للمواد المخدرة في إحدى مناطق المحافظة.

قررت وزارة الداخلية، السماح بالإذن لـ 42 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن إيهاب مصلح أبو عقيل وسعد الدين يونس في دائرة (جهينة طما طهطا)، ورفض طعن المستشار صلاح محجوب عزوز واللواء محمود علي حسن وخيري الجيوشي أبو عجاج والعمدة هاشم بالمراغة، بمحافظة سوهاج.

قررت جهات التحقيق بالجيزة، إخلاء سبيل ولية الأمر وزوجها المتهمين بالتعدي على مشرفة العمرانية بسبب توبيخ ابنتهما، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه للأولى و5 آلاف جنيه للثاني.

أحالت جهات التحقيق المختصة، المتهم بإرسال فيديوهات خادشة للحياء العام مفبركة لـ أميرة الذهب على أرقامها الخاصة، وطلب مبالغ مالية منها، إلى المحاكمة الجنائية.

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم إحالة أوراق أم وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهما وحددت جلسة 16 فبراير للنطق بالحكم، وذلك بعد قيامها بمعاونة عشيقها المتهم الثاني، فى الواقعة، بقتل نجلها والتخلص منه بدس أقراص مخدرة له فى حلواه حال استيقاظه أثناء قيامها بعلاقة محرمة رفقة المتهم الثاني بنطاق مركز نبروه.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة مبدأ قضائيًا جديدًا يرسخ أهمية الدقة والأمانة كواجبين أساسيين للموظف العام، مؤكدة أن الإخلال بهذين الواجبين يوجب المساءلة التأديبية، حتى لو كان ذلك نتيجة الإهمال وليس العمد.

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري.



اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتورأيمن نبيل، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، المجموعة الأولى لتنفيذ "المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي"، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبمشاركة عدد (٦٠) متدرب من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

قررت النيابة العامة إحالة قضية عروس المنوفية إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب الانتهاء من استجواب المتهم وسماع أقوال الشهود في الواقعة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.