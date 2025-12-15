الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، الإدارية العليا تواصل فحص مستندات 32 طعنا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بالنواب

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فحص الطعون المقدمة من المرشحين على انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى في  19 دائرة ملغاة، حيث تنظر 32 طعنًا بانتخابات مجلس النواب.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، لدفوع ومرافعات مقدمي الطعون، وتفحص المستندات المقدمة للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي أُجريت داخل الدائرة.

أسماء المرشحين مقدمي الطعون   

وضمت قائمة مقدمي الطعون عددًا من المرشحين، من بينهم: عمر إبراهيم عبد المجيد، حاتم محمود علي محمد، سعد ذهب الله محمود، محمود علي حسن عمر، صلاح محجوب عزوز محجوب، هاشم محمد محمد هاشم، خيري السيد جيوشي، أحمد إبراهيم البدري، أسامة خلف عارف، إيهاب محمد عبد العزيز، سعد الدين سيد إبراهيم، عبد المنعم محمد أبو الفتوح، هادي جابر عبد الرحمن، عاطف عثمان سليمان، أحمد محمد عبد السلام، صلاح محمد رفعت فرج، شعبان فخري موسى، علي سيد حمزة.

إلى جانب: يحيى إسماعيل علي، محمد كمال محمود موسى، سيد أحمد فؤاد، مرتضى حمدي شاكر، محمد أحمد محمد عمر، حازم أحمد مصطفى، أكرم محمد علي، محمد عبد الحفيظ محمد، أحمد محمد أحمد عبد القادر، إبراهيم أبو المعاطي، إبراهيم أبو المعاطي السعيد، أحمد وائل قدري، عبد السلام إبراهيم، وعلي السيد محمد الفيل.
يذكر أن  الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مدة 10 ايام لنظر الطعون بدأت من أمس الأحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعون الانتخابية أعضاء المحكمة الإدارية العليا

مواد متعلقة

رئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الـ 25 حول الذكاء الاصطناعي

لليوم الثاني، الإدارية العليا تواصل الفصل في 31 طعنا على انتخابات النواب في الـ 19 دائرة الملغاة

هيئة المفوضين بالدستورية العليا تبدأ نظر دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

الإدارية العليا تستقبل اليوم طعون نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في طعون المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

محمود ناجي يدير مباراة مصر ونيجيريا غدا

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads