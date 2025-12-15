بالأسماء، الإدارية العليا تواصل فحص مستندات 32 طعنا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بالنواب

18 حجم الخط

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فحص الطعون المقدمة من المرشحين على انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى في 19 دائرة ملغاة، حيث تنظر 32 طعنًا بانتخابات مجلس النواب.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، لدفوع ومرافعات مقدمي الطعون، وتفحص المستندات المقدمة للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي أُجريت داخل الدائرة.

أسماء المرشحين مقدمي الطعون

وضمت قائمة مقدمي الطعون عددًا من المرشحين، من بينهم: عمر إبراهيم عبد المجيد، حاتم محمود علي محمد، سعد ذهب الله محمود، محمود علي حسن عمر، صلاح محجوب عزوز محجوب، هاشم محمد محمد هاشم، خيري السيد جيوشي، أحمد إبراهيم البدري، أسامة خلف عارف، إيهاب محمد عبد العزيز، سعد الدين سيد إبراهيم، عبد المنعم محمد أبو الفتوح، هادي جابر عبد الرحمن، عاطف عثمان سليمان، أحمد محمد عبد السلام، صلاح محمد رفعت فرج، شعبان فخري موسى، علي سيد حمزة.

إلى جانب: يحيى إسماعيل علي، محمد كمال محمود موسى، سيد أحمد فؤاد، مرتضى حمدي شاكر، محمد أحمد محمد عمر، حازم أحمد مصطفى، أكرم محمد علي، محمد عبد الحفيظ محمد، أحمد محمد أحمد عبد القادر، إبراهيم أبو المعاطي، إبراهيم أبو المعاطي السعيد، أحمد وائل قدري، عبد السلام إبراهيم، وعلي السيد محمد الفيل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مدة 10 ايام لنظر الطعون بدأت من أمس الأحد.

