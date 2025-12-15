الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عروس المنوفية، ننشر أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل العمد والإجهاض

عروس المنوفية
عروس المنوفية
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة إحالة قضية عروس المنوفية إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب الانتهاء من استجواب المتهم وسماع أقوال الشهود في الواقعة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن الواقعة تشكل جناية قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم طبقًا لنص المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات، والتي تنص على أن القتل العمد إذا اقترن بجناية أخرى تكون عقوبته الإعدام وجوبيًا.

وأوضحت النيابة أن الاقتران بين جريمتي القتل العمد والإجهاض في هذه الواقعة كان اقترانًا سببيًا وزمنيًا، حيث اتحد السبب والزمن، ما ينطبق على الحالة محل الاتهام، تمهيدًا للفصل فيها أمام محكمة الجنايات المختصة.

تقرير الطب الشرعى فى قضية مقتل عروس المنوفية

وكشفت التحقيقات النهائية في قضية مقتل عروس المنوفية عن تفاصيل صادمة، بعدما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت لإصابات بالغة أودت بحياتها، نتيجة اعتداء عنيف ومتكرر.

كسر فى الجمجمة والرئتين

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها أصيبت بكسر بقاع الجمجمة دون وجود قص، إلى جانب نزيف حاد بالرئتين، نتيجة تعرضها لضربات متتالية بالقدم، كما تبين وجود نزيف بالمخ ناتج عن ارتطام قوي ومفاجئ، فضلًا عن حدوث إجهاض للجنين بسبب تعرض المجني عليها لرضربات مباشرة في منطقة البطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب الشرعي عروس المنوفية قضية عروس المنوفية كريمة عروس المنوفية تقرير الطب الشرعي لعروس المنوفية

مواد متعلقة

التقرير الطبى يكشف سبب وفاة تلميذة فى طابور الصباح بالمنوفية

تعرضت لحالات إغماء سابقة، تفاصيل وفاة تلميذة داخل مدرسة دناصور بالمنوفية

تفاصيل سقوط 8 منازل بقرية جريس في أشمون بالمنوفية (فيديو)

خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

بلا كهرباء أو مياه، حكاية مسنة محاصرة داخل بيت مهجور منذ عقود بالمنوفية (فيديو)

محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمين ويهديهما دعمًا ماليًا

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب، تعادل سلبي بين الأردن والسعودية في الشوط الأول

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads