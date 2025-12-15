عروس المنوفية، ننشر أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل العمد والإجهاض

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة إحالة قضية عروس المنوفية إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب الانتهاء من استجواب المتهم وسماع أقوال الشهود في الواقعة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن الواقعة تشكل جناية قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم طبقًا لنص المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات، والتي تنص على أن القتل العمد إذا اقترن بجناية أخرى تكون عقوبته الإعدام وجوبيًا.

وأوضحت النيابة أن الاقتران بين جريمتي القتل العمد والإجهاض في هذه الواقعة كان اقترانًا سببيًا وزمنيًا، حيث اتحد السبب والزمن، ما ينطبق على الحالة محل الاتهام، تمهيدًا للفصل فيها أمام محكمة الجنايات المختصة.

تقرير الطب الشرعى فى قضية مقتل عروس المنوفية

وكشفت التحقيقات النهائية في قضية مقتل عروس المنوفية عن تفاصيل صادمة، بعدما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت لإصابات بالغة أودت بحياتها، نتيجة اعتداء عنيف ومتكرر.

كسر فى الجمجمة والرئتين

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها أصيبت بكسر بقاع الجمجمة دون وجود قص، إلى جانب نزيف حاد بالرئتين، نتيجة تعرضها لضربات متتالية بالقدم، كما تبين وجود نزيف بالمخ ناتج عن ارتطام قوي ومفاجئ، فضلًا عن حدوث إجهاض للجنين بسبب تعرض المجني عليها لرضربات مباشرة في منطقة البطن.

