حوادث

ضبط 3 أشخاص بعد تداول فيديو اعتداء بسلاح أبيض وحيازة مخدرات بالقليوبية

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص بعد تداول فيديو اعتداء بسلاح أبيض وحيازة مخدرات.

كانت  الأجهزة الأمنية بالقليوبية تابعت ما يتم تداوله من مقاطع فيديو، تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدي على سائق توك توك باستخدام سلاح أبيض بأحد الطرق، والترويج لقيامهم بسرقة هاتفه المحمول.

على الفور، تم تشكيل فريق تحري بحثًا عن المتورطين، وتبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، ما دفع الأجهزة الأمنية للتأكد من صحة الواقعة ومطابقتها مع البيانات المتوفرة.

وبالفحص والتحري الدقيق، تم تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو وهم 3 عاطلين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض. 

وعند مواجهتهم، أقروا أن الحادث وقع بتاريخ 11 من الشهر الجاري، إثر مشادة كلامية بينهم وبين سائق توك توك بسبب اصطدامه بأحدهم بالخطأ أثناء السير، ما دفع أحدهم للتعدي عليه بالضرب مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط، دون سرقة الهاتف المحمول كما تم تداوله عبر الفيديو.

كما أكدت التحريات أن المتهمين كانوا بحوزتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وهو ما يمثل مخالفة جنائية إضافية.

وأوضحت المصادر الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار فرق البحث في مراقبة أي تداول لمثل هذه الفيديوهات للتحقق من صحتها ومنع نشر الأكاذيب التي تثير الرأي العام.

