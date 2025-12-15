ضبط عامل بتهمة التعدي على صبي في الغربية بعد تداول فيديو على وسائل التواصل

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم تعرض صبي للسرقة بالإكراه والتهديد بسلاح أبيض أثناء سيره بأحد شوارع مركز المحلة.

تبين للفحص أن الواقعة الحقيقية تعود لتاريخ 3 من الشهر الجاري، عندما تلقى مركز شرطة المحلة بلاغًا من أحد الأشخاص وبرفقته شقيقه ( 14 سنة)، أفادوا فيه بتعرض شقيقهم للتعدي بالسب والضرب من قبل عامل له معلومات جنائية بذات الدائرة، دون أي استخدام للأسلحة البيضاء، على إثر خلافات سابقة.

وتمكنت قوات الشرطة، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بالتعدي بالسب والضرب فقط، بينما أقر المجني عليه ووالده لاحقًا بأن الواقعة التي تم تصويرها بالفيديو كانت ادعاءً كاذبًا نكاية في المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.