ضبط عامل بتهمة التعدي على صبي في الغربية بعد تداول فيديو على وسائل التواصل

الغربية.. ضبط شخص
الغربية.. ضبط شخص بتهمة التعدي على صبي بعد ادعاء كاذب بفيديو
نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم تعرض صبي للسرقة بالإكراه والتهديد بسلاح أبيض أثناء سيره بأحد شوارع مركز المحلة.

تبين للفحص أن الواقعة الحقيقية تعود لتاريخ 3 من الشهر الجاري، عندما تلقى مركز شرطة المحلة بلاغًا من أحد الأشخاص وبرفقته شقيقه ( 14 سنة)، أفادوا فيه بتعرض شقيقهم للتعدي بالسب والضرب من قبل عامل له معلومات جنائية بذات الدائرة، دون أي استخدام للأسلحة البيضاء، على إثر خلافات سابقة.

وتمكنت قوات الشرطة، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بالتعدي بالسب والضرب فقط، بينما أقر المجني عليه ووالده لاحقًا بأن الواقعة التي تم تصويرها بالفيديو كانت ادعاءً كاذبًا نكاية في المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

