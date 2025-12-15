إحالة المتهم بإرسال فيديوهات مفبركة خادشة للحياء لـ أميرة الذهب للمحاكمة

18 حجم الخط

أحالت جهات التحقيق المختصة، المتهم بإرسال فيديوهات خادشة للحياء العام مفبركة لـ أميرة الذهب على أرقامها الخاصة، وطلب مبالغ مالية منها، إلى المحاكمة الجنائية.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بالجيزة، بفحص هاتف المتهم وهاتف السيدة الشهيرة إعلاميا بأميرة الذهب بمعمل الأدلة الجنائية، وإعداد تقرير وافٍ عن محتوياته من رسائل مسجلة في واقعة الابتزاز.

القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب

وكانت إدارة مباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على المتهم بابتزاز أميرة الذهب عبر حسابه على تطبيق "واتساب"، ومطالبتها بمبالغ مالية.

وقال مصدر أمني، إن فريق البحث عمل على جمع التحريات والمعلومات لتحديد صاحب الحساب وضبطه، وذلك بعد أن تقدمت أميرة الذهب ببلاغ رسمي لدى إدارة مباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتلقي البلاغ، الذي اتهم فيه شخصا مجهولا بإرسال مقاطع مخلة وابتزازها للحصول على أموال.

وأكدت المصادر أن جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة قد تم اتخاذها، في إطار التحقيقات المستمرة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

