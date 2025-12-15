إحالة أوراق سيدة وعشيقها في الدقهلية للمفتي بتهمة قتل نجلها

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم إحالة أوراق أم وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهما وحددت جلسة 16 فبراير للنطق بالحكم، وذلك بعد قيامها بمعاونة عشيقها المتهم الثاني، فى الواقعة، بقتل نجلها والتخلص منه بدس أقراص مخدرة له فى حلواه حال استيقاظه أثناء قيامها بعلاقة محرمة رفقة المتهم الثاني بنطاق مركز نبروه.

شاهدها في علاقة غير مشروعة...إحالة أوراق أم وعشيقها في الدقهلية إلى فضيلة مفتي الجمهورية

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة فى القضية رقم 8764 لسنة 2025 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 2893 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

إحالة أوراق القضية للمحاكمة الجنائية

كان المستشار الدكتور مصطفى تركيا المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كل من «ثريا عماد عنتر جعفر، 17 سنة، مقيمة مركز نبروه، والحمدي محمد رضا محمدي، السن، 32 سنة، مقيم مركز نبروه» إلى محكمة الجنايات المختصة لانهما فى 22/8/2025 بدائرة مركز نبروه، محافظة الدقهلية ارتكبت المتهمة الأولى جريمة قتل نجلها المجني عليه كريم النسب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتا لنية وعقدت العزم على قتلة واعدت لذلك الغرض عقار يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا "عقار الكلوزابكس"، ودستها داخل حلواه ولم تأخذ في نجلها إلا ولا ذمة فأطعمته أكثر من مرة الطعام المسموم محدثة إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

العشيق حرض المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة

كما ارتكب المتهم الثاني جريمته بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بان حرضها على إزهاق روح المجني عليه واتفق معها على ذلك وابتاع لها جواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أم أجلا "عقار الكوزابكس"،المستخدمة فى ارتكاب الجريمة وقدمها لها فتمت الجريمة بناء على التحريض.

وشهدت "شيرين.س.ع"، والدة المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة أنها باتصال علمها من كريمتها انه على اثر رغبتها رفقة المتهم الثاني إقامة علاقة جنسية وحال تواجد الطفل المجني عليه مستيقظا آنذاك قاما بإعطائه عقار منوم محدثين إصابته التي أودت بحياته وعزيت فصد المتهمين من ارتكاب الواقعة إزهاق روح المجني عليه.



وشهد الرائد عمرو عبدالحكم، رئيس مباحث مركز نبروه، أن تحرياته السرية دلته على قيام المتهمة الأولى بالتوجه رفقة المتهم الثاني بغية إقامة علاقة غير شرعية معه وآنذاك استيقظ الطفل من سباته فاتفقا سويا على شراء عقار كلوذزا بكذس المنوم واطعما الاخير 6 أقراص من ذات العقار فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وعزي قصدهما من ارتكاب الواقعة الى ازهاق روح المجني عليه.

تقرير الصفة التشريحية



وثبت بتقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه أن الجثة وجدت فى حالة تعفن رمي منتشر بها على هيئة تلوثات رمية داكنة لاسيما بالوجه وجحوظ العينين وبروز اللسان وسقوط الشعر وتفلز الجلد مع وجود بعض ارتشاحات رمية داكنة تخرج من فتحات الأنف والفم.

كما لم يتبين من خلال تشريح الجثمان وجود آثار أو معالم اصابية عنفية حيوية حديثة او علامات لأحوال مرضية ظاهرة يكون من شأنها ان تؤدي الوفاة.

الوفاة سمية وتعزى إلى التسمم بالوزابين



واسفر التحليل المعملي الكيماوي لأمعاء أحشاء ودماء الجثة عن العثور على الكلوزابين فمن ثم فإن الوفاة سمية وتعزى إلى التسمم بالوزابين وما يكون نشأ عنها من ثبيط للمراكز العصبية الحيوية بالمخ أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.

