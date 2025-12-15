الإثنين 15 ديسمبر 2025
حوادث

إخلاء سبيل ولية الأمر وزوجها المتهمين بالاعتداء على مشرفة مدرسة العمرانية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
قررت جهات التحقيق بالجيزة، إخلاء سبيل ولية الأمر وزوجها المتهمين بالتعدي على مشرفة العمرانية بسبب توبيخ ابنتهما، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه للأولى و5 آلاف جنيه للثاني.

 

وتجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سيدة وزوجها، بالاعتداء على مشرفة أتوبيس خاص بنقل التلاميذ في العمرانية، لاعتقادهما نشوب مشادة بين المجني عليها وابنتهما خلال توصيلها.

 

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان في الحادث، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

تبين من الكشف الطبي وجود خدوش وكدمات متعددة بالوجه وفروة الرأس، مع وجود خدوش وكدمات متفرقة بظاهر الجسم، وتعرض على أخصائي المخ والأعصاب لاستكمال التقرير الطبي وتحديد مدة العلاج.

 

وخلال التحقيقات، كشفت المشرفة (المجني عليها) أن التلميذة هي المرة الأولى لها في استقلال الباص الخاص بالمدرسة وأثناء عودتها للمنزل رفقتها، تنامى إلى سمع ولية الأمر أن المشرفة وبخت ابنتها، ما دفع السيدة إلى انتظار الباص وفور وصوله أخذت ابنتها من الباص عنوة، وأقدمت على التعدي عليها وسحلها من أعلى الأتوبيس إلى الأرض وضربها، وذلك وسط وجود والد التلميذة، الذي منع المارة من التدخل حال تعدي زوجته.

 

تفاصيل ضبط المتهمين بالاعتداء على مشرفة أتوبيس في العمرانية


البداية كانت بورود بلاغ ل قسم شرطة العمرانية، من مشرفة أتوبيس أفادت فيه بتعرضها لاعتداء على يد سيدة وزوجها، وذكرت أنها عقب توصيلها لطالبة بالمدرسة التي تعمل بها، فوجئت بوالدتها ووالدها يعتديان عليها، لاعتقادهما نشوب مشادة بينها وبين ابنتهما خلال توصيلها بأتوبيس المدرسة.

 

القبض على المتهمين


ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

